IREAL! Ce-a putut să găsească un proprietar din Capitală în apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu

Un proprietar din Capitală a avut parte de o experiență șocantă după ce a decis să își viziteze apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu tânăr. Dacă, la prima vedere, totul părea să se fi desfășurat normal, momentul în care a deschis ușa locuinței a scos la iveală o realitate greu de imaginat.

Locuința de două camere, situată într-o zonă căutată de tineri care vin să studieze sau să muncească în București, a fost găsită într-o stare deplorabilă. Camerele erau pline de resturi menajere, mobilierul era deteriorat, iar în aer plutea un miros insuportabil, semn al lipsei de igienă din ultimele luni.

Ce a găsit proprietarul apartamentului

În sufragerie, spațiul principal al apartamentului, proprietarul a descoperit urme de murdărie și obiecte aruncate la întâmplare. Podeaua era acoperită de hârtii uzate, ambalaje și resturi alimentare. Un detaliu care a atras imediat atenția a fost prezența unei saltele lăsate în mijlocul camerei, vizibil compromisă și imposibil de reutilizat. Situația era agravată de faptul că pe alocuri se puteau observa urme clare de animale, ceea ce transformase încăperea într-un loc insalubru.

Frigiderul, un alt element esențial al apartamentului, a devenit între timp un adevărat cuib pentru insecte. În loc să fie un spațiu de depozitare a alimentelor, acesta era invadat de gândaci, ceea ce arăta că lipsa de curățenie a persistat o perioadă îndelungată. Mai mult, întreaga bucătărie fusese abandonată în aceeași stare: vase murdare, suprafețe lipicioase și resturi aruncate peste tot. Practic, spațiul destinat preparării hranei devenise complet inutilizabil.

Dormitorul nu se prezenta mai bine. Mobilierul fusese folosit neglijent, iar urmele de dezordine se vedeau în fiecare colț. Pereții murdari, lucrurile lăsate la voia întâmplării și mirosul persistent confirmau că apartamentul fusese tratat cu indiferență.

Ceea ce a șocat cel mai mult a fost însă felul în care întreaga locuință fusese transformată într-un mediu impropriu traiului. Resturile de hârtie igienică, aruncate pe podea, alături de urmele lăsate de animalul de companie al chiriașilor, completau tabloul dezolant. Deși animalul nu avea nicio vină, lipsa de grijă a foștilor locatari a dus la o degradare rapidă a spațiului.