IREAL! Ce-a putut să găsească un proprietar din Capitală în apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu

De: Anca Chihaie 10/09/2025 | 19:54
Foto: Facebook
Un proprietar din Capitală a avut parte de o experiență șocantă după ce a decis să își viziteze apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu tânăr. Dacă, la prima vedere, totul părea să se fi desfășurat normal, momentul în care a deschis ușa locuinței a scos la iveală o realitate greu de imaginat.

Locuința de două camere, situată într-o zonă căutată de tineri care vin să studieze sau să muncească în București, a fost găsită într-o stare deplorabilă. Camerele erau pline de resturi menajere, mobilierul era deteriorat, iar în aer plutea un miros insuportabil, semn al lipsei de igienă din ultimele luni.

Ce a găsit proprietarul apartamentului

În sufragerie, spațiul principal al apartamentului, proprietarul a descoperit urme de murdărie și obiecte aruncate la întâmplare. Podeaua era acoperită de hârtii uzate, ambalaje și resturi alimentare. Un detaliu care a atras imediat atenția a fost prezența unei saltele lăsate în mijlocul camerei, vizibil compromisă și imposibil de reutilizat. Situația era agravată de faptul că pe alocuri se puteau observa urme clare de animale, ceea ce transformase încăperea într-un loc insalubru.

Frigiderul, un alt element esențial al apartamentului, a devenit între timp un adevărat cuib pentru insecte. În loc să fie un spațiu de depozitare a alimentelor, acesta era invadat de gândaci, ceea ce arăta că lipsa de curățenie a persistat o perioadă îndelungată. Mai mult, întreaga bucătărie fusese abandonată în aceeași stare: vase murdare, suprafețe lipicioase și resturi aruncate peste tot. Practic, spațiul destinat preparării hranei devenise complet inutilizabil.

Foto: Facebook

Dormitorul nu se prezenta mai bine. Mobilierul fusese folosit neglijent, iar urmele de dezordine se vedeau în fiecare colț. Pereții murdari, lucrurile lăsate la voia întâmplării și mirosul persistent confirmau că apartamentul fusese tratat cu indiferență.

Ceea ce a șocat cel mai mult a fost însă felul în care întreaga locuință fusese transformată într-un mediu impropriu traiului. Resturile de hârtie igienică, aruncate pe podea, alături de urmele lăsate de animalul de companie al chiriașilor, completau tabloul dezolant. Deși animalul nu avea nicio vină, lipsa de grijă a foștilor locatari a dus la o degradare rapidă a spațiului.

„Cum arată un apartament eliberat de chiriași în 2025, vă întrebați? Dacă erau imaginile la știri vă ziceau că sunt imagini cu puternic impact emoțional. Dacă sunteți sensibili eu zic să nu vă uitați. Suntem în ceea ce a mai rănas din sufragerie și acolo este o saltea îmbibată în urină și fecale de câine. Nu credeam că o să văd așa ceva până la 38 de ani, dar am reușit! Pe jos sunt bucăți de hârtie igienică folosită și aruncată prin casă, frigiderul călcăie de gândaci, sunt raliuri de gândaci. Sunt mai mulți gândaci decât mâncare în frigider. Mergem în dormitor și bucătărie, mult spus dormitor și bucătărie. Cu hârtie igienică pe jos. Așa arată bucătăria unor tineri de 28 de ani. Apogeul este salteaua aceasta îmbibată în urină de câine. Cum să stai așa în casă?Stăteau în fecale de câine! Câinele nu are nicio vină. Altele au fost animalele în apartamentul acesta”, a transmis bucureșteanul în dreptul filmării.

Citește și: Amenzi de până la 3.000 de lei pentru toți românii care decid să încalce această lege când se mută

