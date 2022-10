Dezvăluirile făcute de fostul soț al Oanei Igretiu, despre condițiile în care preparatele de la „Savori Urbane” ar fi pregătite, și nu numai, au ajuns și la „urechile” Jamilei, pe numele ei real Geanina Staicu-Avram. Cel mai cunoscut creator de conținut din online pe zona de rețete culinare și-a spus părerea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre scandalul izbucnit pe rețelele de socializare, după ce și numele ei a fost invocat în acest scandal.

Sub pseudonimul Andro Zanfir, fostul soț al Oanei Ignatiu, una dintre bucătăresele care „semnează” bucatele urcate pe blogul „Savori Urbane” a făcut publice imagini și detalii cutremurătoare despre condițiile în care aparent s-ar lucra pentru blogul deținut de soția sa, dar și de Diana Rajos-Nicolin. (Vezi AICI detalii)

Oana Igretiu n-a lăsat lucrurile în voia sorții, și în ciuda faptului că a fost căutată de reporterii CANCAN.RO pentru a comenta, aceasta a preferat să posteze pe pagina personală de Facebook un mesaj în care explică toată situația. Declarațiile fostului soț au fost dezmințite, iar după spusele Oanei, cele întâmplate ar reprezenta o formă de răzbunare pe care i-a promis-o Adrian Zanfir Danalache, numele real al fostului soț, încă de la finalul anului 2016. (Vezi AICI detalii)

Printre acuzații aduse de cel „ascuns” sub pseudonimul Andro Zanfir, a fost enumerată și aceea că Oana Igretiu ar urî-o pe Jamila, celebrul vlogger care îi este îi este colegă de breaslă Oanei, iar în consecință CANCAN.RO a contactat-o pe cea mai cunoscută creatoare de conținut din online pe zona de rețete culinare pentru a-și spune părerea despre toată situația creată.

(VEZI ȘI: Încă un restaurant din București, închis de ANPC. Mizerie de nedescris și produse stricate, găsite de inspectori)

„Poate că activăm în același domeniu și mă consideră concurență”

„Ce să vă zic eu despre ce se întâmplă cu ele…

Acum, eu nu știu cine mă iubește și cine nu mă iubește. E normal să nu te placă toată lumea. Dacă ea mă consideră dușman, eu nu i-am făcut nimic niciodată. Eu n-o cunosc pe această femeie, adică ne-am întâlnit de câteva ori, dar n-o cunosc. N-am văzut niciodată dacă mă urăște. Fiecare aruncă în afară ce are în suflet. Eu n-o urăsc, nu știu ce problemă are cu mine, eu n-am nicio problemă cu dânsa. Știu scandalul, am văzut, dar nu e treaba mea, nu mă interesează, nu mă bag, e o chestiune de familie.

Vă dați seama că eu habar n-am de ce mă urăște sau de ce mă consideră dușman… Adică nu pot eu să știu de ce cineva nu mă place chiar dacă îmi e coleg. Poate că activăm în același domeniu și mă consideră concurență și de aici această dușmănie, nu știu. E OK dacă mă urăște, n-am o problemă că mă urăște. Nu mă iubește toată lumea, asta e normal. Nu vreau să mă iubească toată lumea, vreau să mă iubească soțul meu, copiii mei, familia mea. Îmi ajunge.

N-am intrat la doamna respectivă în bucătărie să vă spun dacă mizeria era, nu era, nu știu”, a declarat Jamila, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: „Mizerie și așternuturi îngălbenite!” Ce a găsit o turistă în camera hotelului din Saturn în care s-a cazat acum, în august 2022)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.