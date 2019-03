Rareș Bogdan, proaspăt liberal, este foarte mândru de soția sa și o promovează ori de câte ori are ocazia. Și are și motive, pentru că Florina este o femeie foarte frumoasă. Pentru a se menține mereu în formă, aceasta a făcut dintotdeauna mult sport.Puțini sunt cei care știu însă cu ce s-a ocupat aceasta înainte de a-și cunoaște soțul celebru și ce job neașteptat are acum.