Keira Knightley o critică pe ducesa Kate: ”Ascundeți-vă durerea, sânii care curg, hormonii dezlănțuiți”!

Keira Knightley o critică pe ducesa Kate pentru promovarea unei false imagini despre actul nașterii. Actrița britanică Keira Knightley a criticat-o pe ducesa Catherine de Cambridge, soția prințului William al Marii Britanii. Conform actriței, aceasta promovează o falsă imagine, strălucitoare și veselă, despre actul nașterii, potrivit Fox News.

Knightley are 33 de ani și a povestit despre momentul nașterii fiicei sale, Edie, într-un text intitulat „Sexul slab”. Interviul aapărut în colecția Feminists Don’t Wear Pink (And Other Lies) (Feministele nu poartă roz și alte minciuni). Fiica actriței s-a născut în aceeași perioadă în care ducesa Catherine a adus-o pe lume pe fiica sa, prințesa Charlotte.

Pentru actriță, actul nașterii nu este un moment de plăcere, așa cum pot sugera imaginile cu ducesa Catherine la ieșirea din maternitate.

„Vedem la televizor. O vedem pe Kate părăsind maternitatea la șapte ore după naștere, cu chipul machiat, pe tocuri înalte. Chipul pe care vrea să îl vadă toată lumea (…) Ascundeți. Ascundeți-vă durerea, corpurile care se deschid, sânii care curg, hormonii care se dezlănțuie. Abordați un aer drăguț. Stilat. Nu îți face publică lupta, Kate. Șapte ore în care te-ai luptat cu viața”, a scris actrița, consemnează și Mediafax.

Ducesa Catherine a arătat impecabil la ieșirea din maternitate după toate cele trei nașteri ale sale, fapt care a stârnit controverse. Unii au laudat-o pentru capacitatea sa de a se reface rapid, alții au criticat-o pentru că a stabilit niște standarde nerealiste pentru proaspetele mame.

Keira Knightley o critică pe ducesa Kate. Actrița a fost disgnosticată cu sindrom de stres posttraumatic

Criticile la adresa ducesei Catherine vin după ce, recent, Keira Knightley a dezvăluit că a fost diagnosticată cu sindrom de stres posttraumatic, din cauză că nu a reușit să facă față succesului la o vârstă foarte fragedă. Actrița a mărturisit că a făcut terapie pentru a putea să treacă peste depresia de care suferea.

Keira Knightley, care este căsătorită, din 2013, cu muzicianul James Righton, din trupa Klaxons, este una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe britanice. Primul rol notabil i-a fost oferit de regizorul George Lucas, care a distribuit-o în „Star Wars Episodul I – Ameninţarea fantomei „, unde a împărţit partitura senatorului Amidala cu Natalie Portman.

În toamna anului 2002, actriţa a obţinut un rol în „Piraţii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre”, continuat cu alte trei filme, cu un mare succes de casă. În 2006, Keira Knightley a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din „Mândrie şi prejudecată”.

În 2015, actriţa britanică a fost din nou nominalizată la Oscar pentru evoluţia sa din filmul „The Imitation Game. Jocul codurilor”.

În 2007, Knightley a jucat împreună cu James McAvoy în filmul „Remuşcare”, pelicula primind şase nominalizări la premiile Oscar. Printre filmele ei se mai numără „Să nu mă părăseşti/ Never Let Me Go” (2010), „The Beautiful and the Damned” (2011), „Metodă periculoasă/ A Dangerous Method” (2011), „Anna Karenina” (2012).

