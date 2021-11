Larisa Drăgulescu, vedetă pe un site pentru adulți. “Nu fac videochat, postez filmulețe și poze interzise minorilor. Am câștigat o avere”

Larisa Drăgulescu (37 de ani) câștigă foarte bine dintr-o colaborare cu un site pentru adulți, cunoscut în întreaga lume, unde postează poze și filmulețe, în care apare dezbrăcată. Susține, însă, că nu face videochat. Mai mult, a ținut să precizeze că nu îi este rușine cu activitatea pe care o are.

Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu, unul dintre cei mai mari gimnaști ai României. Au divorțat, însă, în urmă cu 14 ani, dar au rămas în relații bune, în principal de dragul celor celor doi copii pe care îi au împreună.

(CITEȘTE ȘI: MARIAN DRĂGULESCU, DESPRE BĂTĂILE CU FOSTA SOȚIE „DE CELE MAI MULTE ORI EA SĂREA. A FOST O RELAȚIE NOCIVĂ”)

În primăvara, Larisa Drăgulescu și-a refăcut viața și s-a măritat pentru a doua oară, cu Bogdan, pe care l-a cunoscut în clubul din Germania unde lucra.

În prezent, Larisa nu câștigă bani doar din pozele și filmulețele pe care le postează pe Onlyfans. Este angajată la o firmă de petrol, unde lucrează ca funcționar administrativ.

Larisa Drăgulescu: “Copiii mei știu ce fac și nu au nimic împotrivă”

Invitată în emisiunea “La Măruță” fosta soție a lui Marian Drăgulescu a declarat că nu-i este deloc rușine cu activitatea pe care o are în timpul liber, mai ales că îi rotunjește serios veniturile. Utilizatorii platformei plătesc, lunar, 10,99 dolari pentru a o vedea pe Larisa în toată spelndoarea ei.

“Mi-am cunoscut soțul când lucram în club și e ok cu ce fac! Și copiii mei sunt ok cu asta. Soțul meu m-a cunoscut în club, nu la biserică. Știa cu cine s-a căsătorit. Eu am 37 de ani, el are 31. La început plătea să mă vadă pe site-ul pentru adulți, acum e gratis pentru el. Copiii mei au 15 și 17 ani și știu ce fac și nu au nimic împotrivă. Eu zic că i-am crescut bine, au amândoi bursă la liceu. Ce legătură are ce fac cu educația dată? Ne înțelegem foarte bine. Nu fac videochat, fac filmulețe și poze interzise minorilor. Înainte am lucrat în cluburi de noapte în Germania, apoi a venit pandemia. Am câștigat o avere impresionantă, dar din tot ce am făcut în ultimii 5, 6 ani, nu doar din platformă”, a dezvăluit Larisa, la Pro TV.

(VEZI ȘI: FOSTA VEDETĂ PLAYBOY ȘI-A FIXAT PREȚUL. CÂT COSTĂ FANTEZIILE PENTRU ADULȚI CU EX-SOȚIA CAMPIONULUI MARIAN DRĂGULESCU)