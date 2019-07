A absolvit Politehnica din București și a ajuns cerșetor. Povestea lui e tulburătoare

A absolvit Politehnica din București, iar acum este cerșetor pe străzi. Bărbatul de 44 de ani are o poveste cutremurătoare, care este virală pe Facebook, acolo unde mulți s-au mobilizat să îl ajute. (Ai și telefon, și bani de avion. Ia-ți un smartphone Samsung și primești voucher Blue Air 100 EURO)

Bărbatul spune că a decăzut de când l-a părăsit soția și l-a cuprins și patima băuturii. Una dintre dorințele lui este să se tundă și să se bărbierească.

“⚠ Apel la umanitate ⚠

Vin de pe strada Ion Campineanu, unde, pe treptele unei scari, aproape de iesirea spre Intercontinental, am intalnit un OM.

Il vad cu privirea trista si cu o caserola de ciorba in mana. Gandul ii e departe si il sperii cand ma apropii de el. Varsa ciorba si isi cere mii de scuze, crezand ca m-a stropit. Imi spune:

“Pot sa va pun o intrebare?

Eu cum ies din asta?”

El este absolvent la Politehnica -Aerospatiala. Are 44 de ani. Povesteste ca a fost un copil sarac si i-a placut sa invete. Imi spune cu rusine ca facultatea trebuia sa fie 5 ani, dar el a terminat in 6. Pana acum un an a lucrat ca inginer si i-a mers foarte bine (M-a rugat daca poate intra pe gmail si mi-a arat poza cu el de cand era bine).

De un an sta pe strazi, e dezamagit ca, de cand l-a lasat sotia l-a cuprins si patima bauturii.

Azi a ales sa dea banii pe o ciorba calda in loc de orice altceva. Isi doreste mult macar sa se tunda si sa se barbiereasca.

M-a rugat sa ii dau voie sa sune pe cineva si a dat pe speaker. Era Mamina, cum ii spune el. L-a recunoscut imediat si l-a intrebat “Ce faci, mami? Ti-a fost frig azi-noapte?” Ea nu il poate ajuta, sta departe si tatal lui nu vrea sa-l primeasca. Ea il roaga sa mearga la un spital, sa aiba cineva grija de el. Dar el imi spune mereu “Cum Dumnezeu ies eu din asta?”

Daca poate cineva sa-l ajute cu ceva, il gasiti pe aceeasi strada astazi. Nu mai are telefon, i l-au furat cand dormea.

Dar din dar se face Rai! ?“, este mesajul care a devenit viral pe rețelele de socializare. (La Telekom ai și telefon, și bani de avion!)