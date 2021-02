Loredana Groza, imagini XXX, într-o rochie trasparentă total, din Maldive! Cântăreața o ține într-o continuă vacanță

Nici bine nu a venit din Mexic, că a plecat în Maldive! Loredana Groza și buna ei prietenă, make-up artistul Ema Uta, au plecat împreună pe insula cea mai iubită de vedetele de la noi.

Lori din Onești la plecat la „First Class” cu un avion care le-a dus direct în Maldive. Cele două se pare că s-au hotărât spontan de această vacanță exotica. Nu de mult, Loredana Groza a fost plecată aproximativ o lună în Tulum, Mexic, acolo unde a petrecut neîntrerupt, zi și noapte.

Frumoasa cântăreață nu ratează nicio ocazie de distracție, așa că nu a stat mult pe gânduri și a hotărât să plece în iubita insula aflată în largul oceanului Indian.

Ținuta cu care Lori a aterizat pe târâmul exotic atrage atenția oricui, fără doar și poate. Artista s-a îmbrăcat într-o rochie scurtă, neagră și mulată, care, totuși, avea o transparență radiantă. Loredana este știută, de altfel, ca fiind o prezență sexy tot timpul. Lori a fost întâmpinată precum o adevărată regină în Maldive, cu șampanie.



Ce spune Loredana Groza despre operațiile estetice

Chiar dacă a fost extrem de criticată pentru faptul că a apelat mult prea des la medicii esteticieni, Loredana Groza se simte bine în pielea ei. Cu toate acestea, artista nu a recunoscut niciodată că a apelat la bisturiu și susține că modul în care arată se datorează sportului și vieții sănătoase.

“Sportul, un regim alimentar sănătos și somnul sunt cele trei must-uri pentru a fi mereu în formă. Trebuie să îți balansezi regimul, astfel încât organismul tău să nu simtă lipsa niciunui component de care are nevoie ca să funcționeze normal. Trebuie să îl «păcălești» . De asta, am renunțat la dietele drastice pe care le consider absolut dăunătoare; chiar dacă te ajută să pierzi în greutate foarte repede, la fel de repede pui kilogramele la loc, imediat ce începi să mânânci normal”, a declarat celebra artistă într-un interviu mai vechi acordat pentru publicația feminis.ro.