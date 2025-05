Luminița Anghel, în șoc: Măriuca, sora lui David, ar fi devenit mamă la 17 ani

Mariuca, copila pe care Luminița Anghel a luat-o în plasament, s-ar fi căsătorit și ar fi devenit mămică la doar 17 ani. David Pușcaș, fiul adoptiv al artistei, a rămas șocat și și-a exprimat îngrijorarea față de soarta surioarei sale.

La câți va ani distanță de când l-a adoptat pe David Pușcaș, Măriuca a fost luată acasă de Luminița Anghel, însă a avut de dus o luptă grea cu mama biologică a fetiței, Angelica Constantin. Femeia și-a abandonat fiica la naștere într-un centru de plasament.

Măriuca, fiica pe care Luminița Anghel a luat-o în plasament, ar fi devenit mamă

Ulterior, Măriuca a ajuns în grija artistei, însă mama ei biologică și-a cerut drepturile după mulți ani, moment în care au început tensiunile între cele două mamei. În cele din urmă, Luminița Anghel a fost nevoită să renunțe la Măriuca, copila ajungând, din nou, în centrul de plasament.

Între timp, se pare că Măriuca s-ar fi căsătorit și ar fi devenit mamă. Veștile l-au șocat pe David Pușcaș, cel care i-a fost frate vitreg. Invitat în emisiunea ”Viața fără filtru”, fiul adoptiv al Luminței Anghel a rămas mască atunci când a aflat că sora lui este mămică la doar 17 ani.

Natalia Mateuț: Am aflat lucruri interesante despre cea care ți-a fost soră vitregă. David Pușcaș: Maria este surioara mea! Natalia Mateuț: S-a căsătorit. David Pușcaș: Eu nu pot să cred! Sunt șocat și nu sunt de acord cu ce aud. Sunt convins că nu e ok și nu… Eu ultima dată când am văzut-o pe Maria era un copil. Cum să se căsătorească un copil de 17 ani

Frăția dintre David Pușcaș și sora lui mai mică s-a rupt brusc după ce Maria s-a întors în centrul de plasament. După ani de când nu se știau nimic unul de altul, cei doi s-au revăzut întâmplător, iar regăsirea s-a lăsat cu emoții și lacrimi.

”M-am întâlnit cu Maria în buticul în care vindeam, ea m-a recunoscut. Am început să plâng. M-am întâlnit cu Maria în buticul în care vindeam, ea m-a recunoscut. Am început să plâng. M-am învoit de la muncă și am plecat cu ea. Am stat pe bordură la povești, apoi am luat-o la mine să mâncăm. Am vorbit despre suferințele noastre…

I-am dat cadou un pulover cu Sailor Moon, are 15-16 ani și e foarte cool. Mă bucur că nu a ajuns înapoi la mama ei, cu tot respectul, pentru că nu avea ce să învețe de acolo. Acum e la școală, iar acea școală are cămine de studenți”, a spus David în emisiunea CANCAN EXCLUSIV.

