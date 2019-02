Lună de miere de coșmar pentru o tânără! Ce a aflat despre soțul ei, care i-a cerut să facă sex doar după nuntă

O femeie de 27 de ani, care s-a căsătorit în urmă cu câteva zile, a avut parte de o lună de miere de coșmar. Ea a povestit într-o postare făcută pe o rețea de socializare că se simte mințită de bărbatul care i-a devenit soț. În mărturisirea sa, tânăra a dezvăluit secretul intim al partenerului eide viață. Acesta a reușit să-l țină ascuns până în noaptea nunții, pentru că a rugat-o pe femeie să facă sex doar după nuntă.

Devenită soția bărbatului cu care avea o relație de un an de zile, tânăra a aflat în noaptea nunții că individul are “un micropenis” – totul s-a petrecut în luna de miere, titrează jurnaliștii de la Daily Mail. Soțul femeii a convins-o să facă amor după nuntă după ce i-a spus că el “este de modă veche”.

Într-un mesaj postat pe Reddit, femeia, care se poate fi găsită drept “throwaway_peen34” a scris: “Așadar, ne-am întâlnit timp de șase luni și am fost logodiți pentru încă șase luni, iar duminică (n.r.: 2 februarie) ne-am căsătorit. (…). Soțul meu nu e un tip religios, dar a spus că: «este de modă veche». (…). Când am văzut, am reacționat de parcă totul ar fi fost în regulă. Mă simt mințită. Nu m-am așteptat la așa ceva”.

Aceasta e postarea făcută de tânără pe Reddit, o platformă socialăPostarea tinerei care a cerut sfatul internauților a făcut înconjurul lumii, iar unii dintre utilizatorii cunoscutei platforme au criticat-o pentru că s-a măritat atât de repede cu el.