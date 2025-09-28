Mănânci salată de vinete din comerț? Care este cea mai sănătoasă, potrivit lui Dragoș Pătraru

Salata de vinete rămâne unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești, cunoscută pentru gustul său simplu, dar delicios, și pentru versatilitatea cu care poate fi servită în diverse combinații culinare. Totuși, atunci când vine vorba de variantele disponibile în supermarketuri, alegerea unui produs sănătos și natural poate fi dificilă. Etichetele alimentare din comerț ascund adesea ingrediente și aditivi care nu sunt neapărat benefice pentru sănătate, ceea ce ridică semne de întrebare în rândul consumatorilor care caută opțiuni cât mai curate.

Dragoș Pătraru a analizat mai multe salate de vinete comercializate în marile lanțuri de magazine și a comparat ingredientele, profilul nutrițional și prezența aditivilor. Concluziile sale sunt surprinzătoare și pun accent pe faptul că nu toate produsele ambalate sunt la fel de sănătoase cum ar părea la prima vedere.

Care este cea mai sănătoasă salată de vinete din comerț

În urma studiului, un produs a ieșit în evidență ca fiind cea mai recomandată opțiune pentru cei care își doresc o salată de vinete cu ingrediente naturale și un profil nutrițional echilibrat. Este vorba despre salata de vinete „Gusturi Românești” de 250 de grame, produsă și ambalată în România pentru lanțul Mega Image. Aceasta conține vinete coapte în proporție de 89%, ulei vegetal de floarea-soarelui, ceapă 1,7% și sare iodată. Spre deosebire de multe produse similare, acest produs nu conține aditivi sau conservanți, ceea ce îl transformă într-o alegere potrivită pentru cei care țin la alimentația curată.

Profilul nutrițional al acestei salate arată un echilibru între nutrienți: 100 de grame din produs furnizează 8,5 grame grăsimi, 3 grame glucide, 2,3 grame fibre, 1 gram proteine și 1,3 grame sare. Această combinație face produsul ușor de integrat într-o dietă sănătoasă, fără a renunța la gustul tradițional.

Analiza lui Dragoș Pătraru nu se oprește aici. Alte variante populare din comerț sunt mai puțin recomandabile din perspectiva unui consum sănătos. Salata de vinete de la Carrefour România, de exemplu, conține vinete coapte în proporție de 85%, dar include și conservanți precum benzoatul de sodiu și sorbatul de potasiu. În plus, aceasta are un conținut mai ridicat de grăsimi, 11 grame la 100 de grame produs, ceea ce poate fi un detaliu de luat în considerare pentru cei care urmăresc aportul de lipide.

O altă opțiune, salata de vinete de la Auchan, are tot 85% vinete coapte și include ulei de floarea-soarelui și ceapă, însă conține aditivi și are 1,1 grame sare la 100 de grame. Aceasta o face mai puțin potrivită pentru consumul regulat în dietele care evită sarea și substanțele chimice.

Există însă și alte produse cu ingrediente curate care pot fi considerate alternative sănătoase. Salata de vinete de la Cris-Tim, de exemplu, este realizată fără E-uri și fără conservanți, ceea ce o recomandă ca opțiune sigură și sănătoasă. Acest tip de salată poate fi consumat inclusiv în perioadele de post, datorită compoziției sale simple și naturale.

MĂNÂNCI ÎNGHEȚATĂ BETTY BLUE? DIN CE ESTE FĂCUTĂ, DE FAPT, POTRIVIT LUI DRAGOȘ PĂTRARU

SURSA FOTO: Starea Sanatatii