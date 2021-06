Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj: „Sunt vulcanic, celelalte echipe să se teamă de mine!”

După ce a refuzat oferta celor de la FCSB, Marius Șumudică a parafat un contract cu CFR Cluj, campioana României în ultimii 4 ani.



Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro

Edward Iordănescu a cucerit un nou titlu de campioană a României cu CFR Cluj, primul din palmaresul personal și al patrulea consecutiv al grupării „vișinii”. Cu toate acestea, Iordănescu nu și-a prelungit contractul, iar Marius Șumudică îl înlocuiește. Fost campion al României cu Astra în 2016, Șumudică a fost dorit de Gigi Becali pe banca echipei FCSB, dar cei doi nu au ajuns la un acord, în ciuda negocierilor avansate. Acum, Șumudică a fost prezentat oficial în Gruia, iar CFR Cluj devine a 8-a echipă din Liga 1 pe care o antrenează, după Gloria Bistrița, Rapid, Astra, FC Brașov, Vaslui, U Cluj și Concordia Chiajna.

Șumudică la prezentarea oficială: „Merg până în pânzele albe pentru jucători și club!”

„Pentru mine, cel mai important target este să aduc lumea la stadion. Merg până în pânzele albe pentru jucătorii mei, pentru clubul meu. Din momentul în care am venit și am văzut magazia alb-vișinie, pentru mine înseamnă enorm.

Voi da totul pentru această echipă. Jucătorii trebuie să înțeleagă că au lângă ei un frate și vor avea un sprijin din toate punctele de vedere. Decizia mea a fost una ușor de luat, a contat mult ce înseamnă CFR în momentul de față. Șansa de a pune mâna pe un trofeu a contat cel mai mult.

Cred că CFR îți dă șansa în a te bate și pe plan internațional. Pentru mine, participarea în Conference League ar fi un eșec. Le port un respect deosebit jucătorilor pentru ce au realizat până acum. Sunt un tip vulcanic, iar celelalte echipe trebuie să se teamă de ceea ce înseamnă reacțiile lui Șumudică, dacă voi fi atacat sau dezavantajat. Indiferent ce adversari voi întâlni, voi da totul pentru această echipă. Am rămas impresionat de căldura oamenilor de aici, am simțit că am trecut granița în altă țară, e altă lume la Cluj”. a declarat Marius Șumudică la prezentarea oficială.