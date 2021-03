Producătorul filmului Miami Beach – Matei Dima, alias BRomania, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de poliție în timp ce se afla la volan sub influența alcoolului și a drogurilor.

Concret, astăzi, 21 martie, în jurul orei 15.30, polițiștii au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 33 ani, din județul Constanța, care conducea un autoturism pe DN1E, pe raza Stațiunii Râșnov din județul Brașov.

Citește și: Soțul “Mamei Natura” a petrecut în NUBA Mamaia cu BRomania + două fete și…

La testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a substanței psihoactive în organism.

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei, scrie Antena 3.

Pozele care au dispărut de pe Instagram

Potrivit postărilor de pe Instagram ale lui Matei Dima, care ulterior au fost șterse, regizorul se îndrepta, într-adevăr, duminică spre munte.

În prima postare este filmat drumul spre munte din spatele volanului unui bolid de lux marca Mercedes Benz. Captura este realizată la ora 17:53, scrie site-ul Roreal.ro.

Mai mult, conform afișajului bordului, acesta a depășit și viteza maximă legală. Conform vitezometrului, automobilul se deplasa cu viteză de 129 km/h, într-o zonă cu limita maxima de 100 km/h, lucru vizibil și pe bord (n.r. mașina este echipată cu cameră de citire a semnelor de circulație, întrucât afișează limita de viteza în bord, conform segmentului de drum pe care se află).

În cea de-a doua sa postare, putem estima că vloggerul deja se afla pe raza județului Brașov. Precizăm faptul că aceste imagini nu îl incriminează pe Matei Dima, dar arată că se afla la locul indicat de autorități.

Cine este Matei Dima

Matei Dima, alias BRomania este un vlogger actor și regizor român. Este activ în special pe platforme sociale de Internet, precum Facebook, Instagram, YouTube, unde creează sketch-uri comice, vine-uri și show-uri de stand up.

În 2013, a fost nominalizat la categoria „Innovation of the Year” cu un videoclip făcut pentru rapper-ul Destorm pentru piesa „See Me Standing”, filmat în iunie 2013 în Los Angeles.

Matei Dima a studiat în Statele Unite ale Americii la Facultatea de Teatru cu specializări în actorie și regie de la o universitate privată din Iowa, iar după mai multe piese jucate și regizate și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

A produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri precum Tamala Jones din Castle, Neil Brown Jr. din Walking Dead, Robert Ri’Chard din Jurnalele vampirilor și Lamorne Morris din serialul de comedie New Girl.

Matei Dima este reprezentat de Global Records, firma de management care se ocupă de Inna, Antonia, Lucia, The Marker. El s-a ocupat de producția pentru videoclipurile Innei „Be My Lover” și „In Your Eyes”.

Nu rata: Matei Dima, decizie importantă după succesul filmului “Miami Bici” în care a jucat alături de Codin Maticiuc! Face o comedie împreună cu Micutzu