Metode de încălzire în locuință

Ce e mai placut toamna si iarna decat un ceai cald, savurat langa o soba, un semineu sau un calorifer care duduie? Sezonul rece nu e de obicei cel mai iubit, insa aduce cu sine multe ocazii de rasfat, pentru care nici nu este nevoie sa iti parasesti casa. Ce faci, insa, ca sa te asiguri ca nu iti lipseste caldura, atat de necesara pentru o toamna frumoasa? Simplu: te apuci de cautat cele mai bune solutii de incalzire.

Altex are pentru tine aparatele perfecte pentru temperaturi scazute, asa incat sa iti transformi locuinta intr-un mic paradis. In continuare vom arunca o privire la diferite sisteme de incalzire, de la aer conditionat pana la convectoare, ajutandu-te sa te decizi cat mai usor.

Aparatele de aer conditionat

Sunt cunoscute in special pentru capacitatea lor de racire, insa isi fac foarte bine treaba si cand vine vorba de incalzire, ba chiar functioneaza la un consum mai mic decat atunci cand sunt pornite vara, pe aer rece. In plus, actiunea lor este una foarte rapida, aparatul incalzind aerul din camera, ceea ce face ca organismul sa perceapa rapid cresterea temperaturii.

Toamna e anotimpul perfect sa il instalezi, intrucat temperatura nu este una extrema, iar instalatorii sunt mai liberi decat in timpul verii. Echipa va fi de cele mai multe ori la tine imediat ce o soliciti, astfel incat sa te poti bucura de aer conditionat fara sa astepti prea mult. Temperatura aparatului se regleaza usor din telecomanda, iar in cazul in care vrei sa adormi cu aerul pornit, nu este cazul sa iti faci griji pentru consumul energetic: datorita termostatului, acesta se regleaza automat, astfel incat sa asigure temperatura ideala corpului uman si in acelasi timp sa nu iti faca gaura in buget.

Caloriferele electrice

Ieftine si eficiente, caloriferele electrice sunt la mare cautare, atat datorita pretului lor scazut, cat si a faptului ca instalarea acestora nu presupune efort. Nu vei avea nevoie de mult spatiu pentru un astfel de aparat si il vei putea muta usor dintr-o camera in alta, mai ales daca alegi un model cu rotite, astfel incat sa incalzesti exact zona in care petreci cel mai mult timp.

Datorita faptului ca uleiul de incalzire este cel care asigura caldura in calorifer, iti garantam faptul ca vei avea o temperatura crescuta in camera chiar si dupa ce ai oprit aparatul, aceasta mentinandu-se un timp indelungat. Odata ce caloriferele electrice ajung la temperatura pe care ai setat-o chiar tu, termostatul recunoaste acest lucru si impiedica un consum suplimentar de curent.

Un alt plus al acestei solutii de incalzire este faptul ca un calorifer electric se dovedeste suficient de silentios incat sa il poti folosi fara probleme pe tip de noapte. Avand si protectie contra supraincalzirii, vei dormi fara teama de posibile accidente.

Aerotermele si convectoarele

La o prima vedere, aceste aparate iti aduc aminte de resourile pe care le aveau cei mai multi dintre noi in casa in vremea copilariei. Pe atunci, daca le tineai langa pat si aveai rabdare, incepeai sa simti caldura si pe moment totul parea sa devina perfect. Totusi, tii minte probabil ca nu aveai voie sa adormi cu ele pornite, existand oricand riscul producerii unui scurticircuit.

Solutiile moderne si sigure care le-au inlocuit sunt aerotermele si convectoarele. Aerotermele au ca principal avantaj faptul ca sunt foarte usor de transportat si de pozitionat in camera, ocupand putin spatiu. Capacitatea lor de incalzire este destul de mare, iar problema supraincalzirii dispare. De asemenea, cu ajutorul termostatului instalat te poti asigura ca mentii un control eficient al temperaturii si automat al energiei electrice consumate. Utila in tot timpul anului, aeroterma se poate folosi si vara pentru ventilatie.

De asemenea, in afara de mobilitate, aceste tipuri de sisteme de incalzire sunt si avantajoase din punct de vedere financiar. Ca minusuri, suprafata pe care o pot incalzi este ceva mai mica decat atunci cand folosesti aparatul de aer conditionat sau caloriferul electric, iar caldura se mentine o perioada mai scurta de timp in camera, odata ce ai oprit aparatul. Pe de alta parte, sistemul prin care functioneaza aerotermele permite ca incalzirea locuintei sa se faca rapid.

Convectoarele nu ocupa nici ele mult loc si le poti pozititiona usor langa unul dintre peretii camerei – oricum se aseamana foarte mult ca aspect cu caloriferele. Sunt si ele o solutie rapida de generare a caldurii, dar fata de aeroterme se dovedesc in general mai silentioase.

Sunt eficiente atat cand vine vorba de camere mici, cat si de cele de dimensiuni medii si au setari ajustabile. Cu ajutorul termostatului incorporat vei avea posibilitatea de a le regla temperatura, astfel incat sa nu consumi curent in exces. Ca preturi, convectoarele sunt produse accesibile, pe care le vei putea achizitiona fara sa stai pe ganduri ca depasesti bugetul.

Echipeaza-ti si tu casa cu sistemul potrivit de incalzire, astfel incat sa poti savura din plin o toamna minunata.