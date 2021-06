Dan Ostahie, proprietarul celui mai mare retailer electro-IT din România, și iubita lui, Denisa Gloria, ar fi hărțuiți de o “obsedată”, după cum susține o apropiată a cuplului. Tânăra întărește, practic, afirmațiile partenerei milionarului de la Altex care, în urmă cu o săptămână, anunța că ar exista o persoană care nu suportă actuala poveste de iubire. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile.

Pe 3 iunie, CANCAN.RO a anunțat, în premieră, că Dan Ostahie, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, are o relație de iubire, încă din iarna trecută, cu Denisa Gloria, o tânără care învață la Academia de Studii Economice (ASE). Ulterior, la doar câteva zile distanță, tânăra confirma povestea de dragoste, precizând că, pentru moment, ea și partenerul ei vor să rămână super-discreți.

“Am o relație cu Dan, ne iubim și nu vrem să ieșim în evidență. Suntem fericiți și ne trăim viața. Nu doresc să fim subiect de presă”, ne-a declarat, inițial, Denisa Gloria.

Gelozia, motivul principal?!

Apoi, Denisa Gloria și-a deschis sufletul și a povestit, cu tristețe în glas, că ar exista o persoană care ar face tot posibilul să-i distrugă povestea de dragoste pe care o trăiește cu Dan Ostahie.

“Din păcate, sunt oameni din anturaj care ne vor răul. De fapt, e o fosta prietenă de-a mea. Vrea să ne facă rău, este invidioasă pe mine. A încercat să intre în anturajul lui Dan, nu a putut. Acum, fata respectivă are ceva cu mine. Chiar nu o înțeleg, nu realizez de ce nu își vede de treaba ei. Știu foarte bine cine vrea să ne facă rău. Este mare păcat, e vorba de invidie aici. Repet, eu și Dan avem o relație și vrem să fim lăsați în pace”, ne-a mai declarat, la momentul respectiv, Denisa Gloria.

(VEZI AICI: BAT CLOPOTE DE NUNTĂ PENTRU „PRINȚIȘORUL IMOBILIARELOR DIN CLUJ” ȘI FIICA MARELUI PORTAR AL STELEI?)

“Am făcut plângere la poliție împotriva ei. Fata asta a fost în anturajul nostru”

CANCAN.RO a intrat pe firul poveștii și a luat legătura cu o apropiată a cuplului. La rândul ei, tânăra a precizat că, într-adevăr, ar exista o fată care ar dori să vadă distrusă relația dintre Dan Ostahie și Denisa Gloria, invidia și frustrarea fiind principalele motive.

“Este obsedată de mine și de Denisa. Eu pe Dan Ostahie l-am cunoscut la București. Fata asta a fost în anturajul nostru până acum un an. A încercat să intre sub pielea lui, nu s-a putut. Și de atunci caută să ne denigreze. Are conturi fictive pe mai multe rețele sociale. Ne-a amenințat mereu că va spune despre noi că suntem dame de companie. Dan și Denisa se iubesc, au o relație frumoasă, e păcat că o frustrată aruncă acum cu noroi. Eu am făcut plângere la poliție împotriva acelei fete vara trecută”, ne-a declarat Mariana, apropiata lui Dan Ostahie și a iubitei milionarului, Denisa.

(CITEȘTE ȘI: EL E MILIONARUL CU CARE SE IUBESTE IN SECRET SEXY-ASISTENTA TV)

Cine este Dan Ostahie

Originar din Piatra Neamț, Dan Ostahie (54 de ani) a pornit în 1991 un proiect de afaceri pe care l-a ridicat cu timpul și care a făcut față concurenței sau crizei. De ani buni, proprietarul Altex este pe primul loc în topul celor mai bogați nemțeni.

Revoluția din ’89 l-a găsit la București, în timpul studiilor la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul UPB, pe care a absolvit-o în 1991. A fost anul când a început activitatea de reparații televizoare alături de sora lui, soțul acesteia și de mai mulți colegi din Politehnică.

Ulterior, Dan Ostahie a perfectat un parteneriat cu o firmă din Elveția, specializată în recuperarea de televizoare. A împrumutat 10.000 de dolari de la o bancă, pentru care a pus garanție casa părinților, și a adus în România un prim TIR cu TV-uri second-hand. Le repara, după care le vindea rapid în magazine.

(VEZI ȘI: CEL MAI TÂNĂR MILIONAR DIN SILICON VALLEY ȘI FINALISTA DE LA VOCEA ROMÂNIEI, UN CUPLU CA LA HOLLYWOOD)

În 1992, Dan Ostahie a înfiinţat compania Altex, la Piatra Neamț și de aici a început extinderea afacerii. A dezvoltat un parteneriat cu producătorul de electrocasnice Rotel, după care a urmat importul brandurilor Indesit sau Whirlpool. A deschis primul magazin în Piatra Neamț, după care afacerea a crescut repede.

Potrivit TOP 300 realizat de Capital, în 2019 Dan Ostahie avea o avere estimată între 203 şi 213 milioane de euro.