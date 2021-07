Moruțan, „one man show”: „Domnul Gigi știe cel mai bine pe cine să bage!”

FCSB s-a impus spectaculos cu 4-1 (3-0) în derby-ul rundei a doua, pe „Național Arena” cu Universitatea Craiova.



Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite câștigătoare? Intră acum pe Pariuri1x2.ro,



Olimpiu Moruţan (min.7), Octavian Popescu (min.16), Andrei Cordea (min.43), Alexandru Mateiu (min. 60, autogol) au înscris pentru echipa antrenată de Dinu Todoran, iar Jovan Markovic (min. 64) a punctat pentru „juveți”.

La finalul partidei, mijlocașul adus de la FC Botoșani, nu a ezitat să arunce câteva săgeți înspre Gigi Becali, patronul „roș-albaștrilor” taxându-l în acest început de sezon pentru evoluțiile mai puțin convingătoare.

„Am dat un gol foarte frumos, nu? Știu ce pot, știu ce fac la antrenament, iar când vine meciul să dau totul. Poate am început mai prost, dar m-am motivat și am făcut un meci bun. Domnul Gigi știe cel mai bine pe cine să bage, iar criticile m-au ridicat. Important este că am câștigat, sper să o ținem tot așa”, a declarat Olimpiu Moruțan, la finalul derby-ului de pe Arena Națională.

Pentru FCSB aceasta este prima victorie în acest campionat. În prima rundă, „roș-albaștrii” au terminat nedecis, 0-0, în Moldova cu FC Botoșani. De partea cealaltă, oltenii au rămas cu trei puncte în dreptul lor, acumulate în urma victoriei din prima etapă cu FC Argeș, scor 1-0.

Program etapa 2 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Argeș – UTA 0-1

CS Mioveni – Rapid 0-2

FC Voluntari – FC Botoșani 0-1

Academica Clinceni – CFR Cluj 1-2

Farul – Gaz Metan Mediaș 2-0

FCSB – Universitatea Craiova 4-1

Luni, 26 iulie

ora 18.30 Chindia Târgoviște – Sepsi OSK

ora 21.30 U Craiova 1948 – Dinamo