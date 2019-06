CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în culisele PRO TV. Vă prezentăm, în exclusivitate, motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României”. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Îndrăgita artista nu a putut, pur și simplu, să abandoneze un contract unic. Atenție, urmează dezvăluiri în premieră națională.

Surpriză la PRO TV! Andra Măruță este OUT din juriul emisiunii "Vocea României", spre tristețea fanilor ei. Talentata cântăreață a fost înlocuită cu o vedetă de la Antena 1, care a făcut deja primele declarații despre această mutare-bombă în lumea televiziunii.

Înlocuită de Horia Brenciu

La cinci ani după ce a părăsit echipa emisiunii “Vocea României”, Horia Brenciu se întoarce la masa juriului. Și asta pentru că în sezonul cu numărul 9 al show-ului de la Pro TV, Andra Măruță nu va mai apărea, potrivit anunțului oficial făcut public luni.

“Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă formează echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregătiți de filmările pentru noul sezon și sunt nerăbdători să găsească cele mai bune voci din 2019”, notează Pro TV într-un mesaj postat pe site-ul oficial al emisiunii-concurs.

Ce a determinat-o pe Andra să plece

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a “săpat” și a aflat motivul pentru care Andra s-a despărțit de “Vocea României”. Conform unor surse autorizate, la mijloc ar fi fost un contract, mai exact un turneu național, organizat cu Carrefour, pe care soția lui Cătălin Măruță este obligată să-l onoreze.

Pe 1 decembrie, fix de Ziua Naţională, este programată finala emisiunii “Vocea României”. Doar că, în aceeași zi, Andra are programat un concert la Cluj-Napoca! Nu mai puțin de 7.000 de oameni au cumpărat, deja, bilete pentru show, iar artista nu a putut abandona înțelegerea.

Contractul pe care Andra l-ar fi semnat cu Carrefour ar fi valabil doi ani. În cazul în care ar fi dorit să continue la “Vocea României”, artista ar fi trebuit să renunțe la concertele programate de-a lungul următoarelor luni. Lucru pe care, sub nicio formă, nu l-a luat în calcul.

Contract mai mare, dar degeaba!

Din informațiile CANCAN.RO, Andra a acceptat să fie jurat la “Vocea României”, inițial, un singur an, conștientă de contractul pe care l-a parafat cu Carrefour. Imediat ce partenera lui Cătălin Măruță și-a anunțat decizia, PRO TV a încercat să o convingă să rămână în cadrul show-ului.

S-ar fi renegociat inclusiv suma din contract, care urma să fie, logic, mai mare. Degeaba! Andra nu s-a lăsat înduplecată și a ales să onoreze înțelegerea cu turneul organizat de Carrefour în toată România. Mai ales că evenimentele au loc cu casa închisă. Biletele se “evaporă” cum ajung să fie puse în vânzare. În plus, cântăreața are și… camion personalizat.

Pe 16 noiembrie, Andra are concert la Craiova, iar pe 1 decembrie la Cluj-Napoca. Are reprezentații în toată țara și nu poate renunța ele și, în același timp, să-și dezamăgească fanii. Plus că, spre exemplu, fanii vin la evenimentul din Ardeal special pentru soția lui Cătălin Măruță. La fel cum se întâmplă, de altfel, și în străinătate.

Cel mai recent exemplu a fost la Londra, când fanii s-au călcat, pur și simplu, în picioare pentru a intra în posesia unui bilet la concertul susținut de Andra. Acestea ar fi principalele motive pentru care artista a părăsit “corabia” celor de la “Vocea României”. Nu a rupt, însă, definitiv legătura cu PRO TV, urmând să rămână o prezență constantă la alt show al postului, “Românii au talent”.

Nu s-a regăsit la “Vocea României”

Amintim că Andra și-a anunțat plecarea de la “Vocea României” încă din luna martie. Invitată la DIGI FM, în cadrul emisiunii “Oameni de colecție”, îndrăgita cântăreață a mărturisit că tot ce se întâmplă la filmări o lasă rece și că nu se regăsește. Practic, soția lui Cătălin Măruță a lăsat de atunci să se înțeleagă faptul că va părăsi celebrul show.

"Dragostea vieții mele rămâne emisiunea «Românii au talent». La «Vocea României» este competiția prea mare. Lupta pentru a câștiga, nu știu… Eu văd diferit lucrurile, m-aș fi așteptat să nu fie așa multă tensiune. Se simțea între concurenți, antrenori… Nimic nu a fost regizat. Au fost supărări, eu sunt foarte pătimașă. Știu că anul trecut, deși aveam programată o vacanță, am renunțat la show pentru «Vocea României». Nu am plecat, s-au dus doar Cătălin și copiii", spunea, la momentul respectiv, Andra Măruță.