Motopompa – ce poti sa faci cu ea? – 3 situatii concrete

Micii fermieri care desfasoara activitati agricole vor descoperi ca exista o sumedenie de scule electrice care le pot inlesni munca. Iata cateva exemple utile nu doar pentru gospodarul profesionist, ci in general pentru multe persoane care locuiesc la curte: aparate de sudura, freze de zapada, aparate de tuns iarba si masini de tuns gazonul, masini de tocat pentru resturi vegetale, motosape si motocultoare, masini de gaurit, rindele electrice, compresoare de aer cald, pompe de stropit, accesorii motocositori etc.

Intre toate acestea motopompa isi gaseste cu usurinta utilitatea – fie ca ne referim la motopompa benzina sau motopompa diesel, de apa curata sau de apa murdara (motopompa apa murdara).

Motopompe apa – cum pot fi folosite?

Nu stiti exact daca o motopompa ar fi utila sau nu in gospodaria dumneavoastra? Iata 3 situatii care arata concret cum va poate ajuta o motopompa daca locuiti la casa, desfasurati activitati agricole sau detineti terenuri predispuse inundatiilor.

Foloseste motopompa de apa curata sau de apa murdara/ semi-murdara pentru o mai buna irigare a culturilor (seminte plante, legume).

Este utila mai ales pentru micii fermieri, dar si pentru orice persoana care are o gradina sau un teren pe care cultiva frecvent. Ogoarele, gradinile, livezile intinse – toate pot fi mai bine irigate, astfel incat producatia dumneavoastra sa fie una mai mare.

Solutiile clasice sau improvizatiile de pompe de apa nu dau randamentul noilor motopompe cu motor benzina sau motor diesel, iar fara o irigare corespunzatoare culturile pot fi grav afectate. Irigarea se face prin canale sau mecanisme sub presiune cu aspersoare si puteti utiliza atat apa curata, cat si apa murdara. Munca dumneavoastra va fi dintr-o data usurata. Orice spatiu care necesita un plus de apa poate fi eficientizat prin folosirea unei motopompe de apa. Motopompele sunt de mai multe feluri si in general pentru o alegere cat mai buna trebuie sa plecati de la terenul pe care doriti sa-l irigati si caracteristicile acestuia.

Motopompele pot fi instalate astfel incat sa extraga apa dn bazine, fantani sau puturi, precum si cisterne sau alte rezervoare mai mari. In acest sens urmatoarele caracteristici sunt esentiale pentru selectie: debit maxim, adancimea maxima, debit apa, capacitatea de spalat cu presiune, inaltimea maxima de refulare, diametru refulare, puterea motorului, tip de pornire (pornire electrica, la sfoara etc).

O pompa performanta (de exemplu profesionist gp30a sau profesionist gp20a) poate trage apa rapid si o poate distribui cu usurinta pe un spatiu considerabil. Motopompa este folositoare pentru golirea bazinelor chiar si de apa semi-murdara care se colecteaza in mod inevitabil.

Foloseste motopompa de apa curata pentru a uda gazonul.

Tot mai multe persoane care locuiesc la casa aleg sa-si infrumuseteze spatiul din exterior cu un gazon. Pe cat este de frumos si atractiv acest gazon, pe atat poate fi de dificil de intretinut. Cu ajutorul unei motopompe sarcina devine dintr-o data mult mai usoara. Cele mai verzi, sanatoase si pitoresti gazoane sunt si cele inteligent irigate. O astfel de irigatie atent controlata si uniform distribuita poate fi realizata printr-o motopompa. Gazonul este pretentios si trebuie udat foarte des pe timpul verii, altfel se vestejeste si prinde o nuanta galbuie-maro. Specialistii recomanda udarea sa pe timpul serii, o data pe zi, cu apa curata sau cel mult semi-murdara. Pentru o distributie uniforma racordati sprinklere. Mai departe irigarea gazonului devine floare la ureche.

Achizitionati motopompa pe benzina sau o motopompa diesel pentru acesta activitate. Cateva sugestii de motopompa irigat gazon sunt pompa apa curata dakard, motopompa mega tools, seria honda gx, media line wml, motopompa stager gp, motopompa kipor si motopompa ruris.

Foloseste motopompa cand nu ai apa sau cand ai apa in exces.

Da, motopompa este extrem de utila pentru irigatii si alimentare cu apa – caz in care apa se extrage din puturi, lacuri etc si se transporta prin tevi mari pana la destinatia dorita. Dar motopompele sunt de asemenea utile pentru a scoate apa nedorita din zonele predispuse la inundatii. Chiar daca apa de extras este murdara, o pompa submersibila cu motor puternic poate face fata sarcinii de colectare. Astfel motopompa devine un must-have in cazul inundatiilor si a incendiilor. Micii fermieri pot folosi motopompa pentru golirea bazinelor de apa curata, semi-murdara si murdara, a piscinei sau a crescatoriilor de pesti. La fel, motopompa se dovedeste utila pentru curatarea si spalarea animalelor din grajduri (spalat cu presiune), a utilajelor agricole si a altor echipamente.

Totusi pentru ca o motopompa sa dea randamentul asteptat este imperios necesar sa alegeti un model potrivit sarcinilor frecvente.

Daca v-ati convins ca si dumneavoastra aveti nevoie de o motopompa in gospodarie, va asteptam in magazinul online evoMAG cu cele mai bune oferte la masini unelte si piese de schimb pentru ele. Incepe cautarile de aici si vezi detalii pe site-ul evoMAG.ro:

– Motopompa Kipor KDP15H, 1.5″, motor diesel apa curata, inalta presiune

– Motopompe pentru apa Ruris mp30, ruris mp80 si Motopompa Ruris MP50, 7 CP, 212 cc, motor pe Benzina

– Motopompa Stager GP40 pentru ape curate, 1.5″, inaltime refulare 22 m, debit maxim 15 m3/h, motor benzina apa curata

– Motopompa ProGarden PB225C, 2″, motor pe benzina apa curata

Pasionat de masini unelte? Creeaza cont pe evoMAG si descopera promotii zilnice pentru discuri abrazive pentru polizor, aparate de aer conditionat, generatoare curent electric, sisteme de iluminat exterior, motocultoare si motosape, mobilier gradina, fierastraie circulare, furtune apa, pompe si hidrofoare, utilaje gradina (pentru uz casnic sau profesionale), pompe submersibile, accesorii sudura, masina de tuns iarba etc. Orice activitate devine placuta cand lucrezi cu echipamentele potrivite.