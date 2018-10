Nicolas Cage a fost acuzat de abuz fizic de fosta lui iubită, Vickie Park, care susține că actorul american era “foarte beat la acea vreme”, titrează jurnaliștii de la Daily Mail. Informaţia a apărut în documente depuse în instanţă, şi publicate de site-ul The Blast, prin care femeia a cerut un ordin de restricţie pe numele fostei soții a actorului, Alice Kim.

Nicholas Cage, acuzat că și-a bătut fosta iubită! Ea susține că a fost hărțuită de fosta soție a actorului, Alice Kim

Vickie Park, o femeie de 54 de ani care susţine că a avut o relaţie marcată de pauze cu Nicolas Cage, din iunie 2017, spune că acesta a abuzat-o fizic luna trecută, în timpul Festivalului de Film din Viena. Fosta iubită a actorului american a mai mărturisit că totul s-a petrecut în timp ce acesta era sub influenţa alcoolului.

Mai mult, ea susține că cea de-a treia soție a lui Nicolas Cage o hărţuieşte pe reţelele de socializare online şi că îi este frică să iasă din casă din cauza acesteia. Actorul a divorțat de Alice Kim în 2016. Un purtător de cuvânt al celebrului actor a respins acuzaţiile, calificându-le drept “absurde”. Recent, Nicolas Cage a declarat într-un interviu că separarea de actrița Alice Kim a fost un şoc pentru el. Totuşi, Cage, în vârstă de 54 de ani, spune că a rămas prieten cu cea care i-a fost a treia soție.

În cei peste 30 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numără “Părăsind Las Vegas” (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare, şi “Suflet sălbatic” (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.

În 2010, actorul a filmat în România pentru filmul “Ghost Rider – Spirit of Vengeance”, care a fost lansat în 2012. În luna februarie 2014, Nicolas Cage a revenit în România pentru a lucra la filmul “The Dying of the Light”, în regia lui Paul Schrader.