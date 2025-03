„Nicolae Ceaușescu ar mai fi trăit maximum un an.” Dezvăluiri inedite despre boala care îl măcina pe dictator la Dan Diaconescu în Direct

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Oreste, a făcut declarații incendiare depsre Nicolae Ceaușescu și Revoluția din 1989.

Rescrierea istoriei recente a României aduce noi perspective asupra evenimentelor din decembrie 1989. Conform unor dezvăluiri recente, revoluția care a dus la prăbușirea regimului Ceaușescu ar fi fost, de fapt, o lovitură de stat bine organizată, cu sprijin internațional.

Citește și: CE SPUNE ORESTE DESPRE ANULAREA ALEGERILOR DIN ROMÂNIA: „ULTIMA SOLUȚIE LUATĂ VREODATĂ ÎN DEMOCRAȚIE.” DEZVĂLUIRI INEDITE LA DAN DIACONESCU DIRECT

Nicolae Ceaușescu, liderul comunist al României din perioada 1965-1989, se afla într-o situație din ce în ce mai dificilă la sfârșitul anilor ’80. Refuzul său de a implementa reformele propuse de Mihail Gorbaciov, liderul Uniunii Sovietice, l-a izolat atât pe plan extern, cât și intern. Relațiile sale cu Occidentul s-au deteriorat considerabil după publicarea cărții „Orizonturi Roșii” de către fostul său consilier, Ion Mihai Pacepa, care sugera că Ceaușescu ar fi fost un pion al KGB-ului în strategia sovietică de a accesa resursele tehnologice ale Occidentului.

Această teorie a fost consolidată de decizia SUA de a retrage României clauza națiunii celei mai favorizate, determinându-l pe Ceaușescu să adopte o strategie economică drastică de achitare a datoriei externe. Aceasta a dus la un declin accentuat al nivelului de trai al populației, generând nemulțumiri sociale profunde.

Pentru că Uniunea Sovietică era sub embargo după ce invadase în 1956 Budapesta și toată lumea occidentală le-a tăiat macaroana, cam cum s-a întâmplat după invadarea Ucrainei. Și atunci KGB-ul a găsit o soluție prin Die și Nicolae Ceaușescu să penetreze lumea occidentală construind o falsă opoziție a lui Ceaușescu în interiorul tratatorii de la Varșovia împotriva sovieticilor. Și Pacepa în 87, el pleacă în 78 și după 10 ani de debriefing și de teste peste teste de către CIA, el în 87 publică cartea Orizontul Roșii care circulă într-un tiraj când Biblia, nu știu, are 80 ceva de milioane de exemplare vândute în toată lumea. Și toată lumea citește partea asta de teorie propusă de generalul Pacepa, prin care Ceaușescu a fost un cal troian al sovieticilor în Occident. Și atunci ni se retrage clauza națiunii cele mai favorizate. Americanii îi spun, bă, tati, trebuie să ne dai tot ce ți-am dat înapoi. Și atunci Ceaușescu începe plata datorilor externe, tocmai pentru a-și plăti datoriile, mare față de Fondul Monetar International și începe un proces de menghină, pentru că Gorbaciov vine cu reforme, Ceaușescu nu vrea să le facă, americanii lucrează direct cu Gorbaciov, Toți liderii de la Varșovia se supun reformelor Glazno și Perestroica, mai puțin Nicolae Ceaușescu și atunci în 88, când îl vizitează Ceaușescu pe Gorbaciov la Moscova și spune să ne vedem la anul, Gorbaciov îi răspunde ușor sarcastic, sunteți optimist.

Oreste: Un an înseamnă mult. Un an sub un dictator poate semna foarte mult pentru poporul. Nu mai avea cu ce să construiască pentru că era prins în menghine. Răsărise o nouă stea. El a fost luceafărul anilor 70, nu? 68. Tot Occidentul a crezut că el poate fi acea schimbare în interiorul blocului sovietic. N-a fost. Dar a apărut în 1984 Gorbaciov. Și a luat fața. Care n-a făcut altceva decât să repună în pagină toate tezele lui Ceaușescu din 68. Numai că Gorbaciov chiar s-a ținut de el. Deci Ceaușescu doar a pozat că e o mare reformă. Cam superficial, da? Bine, Ceaușescu, după defectarea lui Pacepa și după ce scrie Pacepa Orizontul Roșii, în care el spune, încercând să producă și niște probe, care au fost doate considerare de partea americană atunci, că de fapt toată această operațiune 68 Praga și revolta lui Ceaușescu împotriva sovieticilor și toată construcția asta prin care Ceaușescu pătrunde în Occident, face schimb de tehnologie, aduce bani foarte mulți în România, începe România să prospere occidental, așa, a fost un scenariu pus la cale de KGB.

Conform noilor dovezi, structuri din interiorul armatei și serviciilor secrete ar fi acționat coordonat pentru a-l îndepărta pe Ceaușescu. Pe lângă implicarea unor factori interni, există indicii că forțe externe, inclusiv sovietice și occidentale, au susținut schimbarea de regim. Se sugerează că Franța, prin intermediul serviciilor sale secrete, a jucat un rol esențial în organizarea mișcării de tranziție a puterii. De asemenea, Olanda ar fi sprijinit acțiuni de destabilizare prin intermediul Ungariei.

Astăzi, România este parte a lumii occidentale, iar apartenența la UE și NATO a adus beneficii economice și de securitate. Deși există opinii critice privind influența externă asupra deciziilor politice interne, majoritatea analiștilor consideră că direcția aleasă a fost una favorabilă dezvoltării țării.

Dan Diaconescu: Și acolo s-a dat sentința împotriva lui Ceaușescu? Și tot ce am văzut apoi în decembrie 1989 ar fi mâna rușilor, nu?

Oreste: Da. Sau ajutați de americani. Noi acum nu mai vorbim după păreri, ci după niște probe produse de Procuratura Militară. Noi avem acum un dosar, nu mai rețin numele Procurorului Militar General, a fost într-o serie de interviuri foarte interesante, pe la toate posturile mari de televiziune din România, le-a dat și prese scris, adică există la un click distanță, oricine e interesat acum poate găsi aceste interviuri și în formă video și în formă scrisă și

Noul dosar al Revoluției arată foarte clar, de fapt, scenariul loviturii de stat. Adică noi știm astăzi, cu probe indubitabile, că a fost o revoluție peste care s-a așezat foarte bine structurat o revoluție de stat. Nu o lovitură de palat, o lovitură de stat.

Dan Diaconescu: Dar atunci asta spuneam, sunt rușii, bun, clar, Gorbaciov, care i-a spus lui Ceaușescu că îi va veni sfârșitul, dar l-au ajutat și americanii pe Gorbaciov sau nu?

Oreste: L-au ajutat și americanii, se pare că au avut și europenii, adică partea din NATO, care ținea de lumea occidentală, Cei care se ocupau de biroul România erau francezi. Și a fost și o participație franceză foarte… din perspectiva spionajului francez. Au fost și olandezii care au operat aici și care au stat pe axa cu Budapesta, adică maghiarii au fost ajutați de olandezi foarte mult. Relația asta s-a păstrat de-a lungul istoriei și până astăzi. E o relație foarte interesantă între Ungaria și Olanda. Noi suntem și am rămas cumva… Dacă ți-amintești Petre Roman, printre primele decizii pe care le-a luat ca prim-ministru în anii 90 au fost niște contracte foarte avantajoase cu francezii. Da, Airbus ce s-a spus atunci. Tocmai ca o răsplată pentru suportul tehnic acordat eliminării regimului Ceaușescu. În opinia ta, Orese, de atunci noi am devenit o colonie franceză? Cum se zice? O să se insistă? Nu, eu sunt absolut convins că… intrarea noastră în spațiul lumii occidentale, apartenența la UE și la NATO pentru care s-au sacrificat totuși niște generații de părinți și de bunici ai noștri muncind suficient pentru treaba asta și chiar niște politicieni, indiferent decât de hoți și de nenorociți, au fost în plan intern, au fost destul de consecvenți în treaba asta și am făcut un lucru bun. Adică faptul că noi suntem astăzi parte din Uniunea Europeană și din NATO, pentru România este un lucru bun. Dacă vrem să-l vedem, corect. Dacă vrem să avem alt punct de vedere, suntem liberi să-l avem, dar ai să nu uităm de unde am plecat. Da, adică puteam să fim azi ca Serbia. Puteam să fim azi dintr-o zonă gri ca Republica Moldova, ca Belorusia. Adică nu ne-ar fi fost mai bine. Că mulți spun că ne băgau oricum americanii NATO ca să ne ia banii ăștia ce plătim noi cu trimisul din PIB și că Uniunea Europeană ne băgau oricum ca să le cumpărăm noi produsele lor. Cu ce să le cumpărăm? Că noi ca până să le cumpărăm a trebuit să ne crească și nouă venitul pe cap de locuitori și asta s-a întâmplat cu 100 și ceva de miliarde nerambursabil de la Uniunea Europeană. Adică noi totuși

De ăștia care se mai învârstă totuși, hai să ne amintim că până până în anii 2000, noi aici o duceam ca în lumea treia. Adică n-a fost bine. Și atunci noi aveam de optat între a rămâne în sfera de influență rusească, în CSI, comunitatea statelor independente și să avem același statut ca Ucraina sau ca Republica Moldova, că ne-i mai aproape acum să ne comparăm pentru că sunt la graniță cu noi, sau să facem pasul pe care l-au făcut toate țările din iesul Europei în Uniunea Europeană și NATO. Noi am intrat în NATO în 2004 și în Uniunea Europeană în 2007. Cam de până în 2010 încoace, nu a început să ne meargă mai bine.