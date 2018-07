Noaptea Devoratorilor de Preturi are loc in aceasta noapte pe altex.ro

Noaptea aceasta nu se doarme, in noaptea aceasta trebuie sa profiti de marile reduceri de pe altex.ro. Incepand cu ora 20 si pana maine dimineata, cei de la Altex au decis sa vina in ajutorul tau cu reduceri nemaivazute, reduceri de care trebuie sa profiti.

Toate reducerile din Noaptea devoratorilor de preturi le gasesti cu un click AICI . Iar daca vrei sa mergi la fix, iata mai jos cateva produse cu preturi bomba!

Dacia Duster Laureate 4×2, EDC 1.5 dci 109 cpb este unul din produsele vedeta vandut in Noaptea Devoratorilor de Preturi de catre cei de la Altex. Masina are un discount urias de 9900 lei, pretul final de achizitie fiind de 62.900 lei. Esti in cautarea unui autovehicul la pret bun? Acum e momentul sa profiti de oferta.

Smartphone Apple Iphone 8 256GB Space Gray Nu cred ca mai trebuie sa venim noi cu informatii suplimentare pentru a te convinge ca un telefon Apple este un produs de calitate superioara, o achizitie de lunga durata, care nu te va dezamagi. In aceasta noapte pe altex.ro iPhone 8 de 256GB va putea fi achizitionat pentru doar 2999.90 lei, beneficiind de o reducere de 1550 lei. Da, ai citit bine, acesta va fi pretul.

Smartphone Samsung Galaxy S9, Dual SIM, 64GB, Black Fan Samsung si Android? Avem si pentru tine o recomandare de care trebuie sa profiti. Cel mai performant telefon a celor de la Samsung la doar 2999.90 lei, probabil pentru prima data in Romania cand pretul acestuia scade sub 3000 lei. Si atunci sa nu-ti faca cu ochiul o asemenea oferta?

Laptop Asus Vivobook S510UN-BQ255 la doar 3199.90 lei – Scad preturile si in categoria laptopuri, iar pentru tine avem ca recomandare laptopul ASUS VivoBook care poate fi achizitionat doar in aceasta noapte la pretul de 3199.90 lei, reducerea de care va dispune fiind de 1100 lei. Laptopul are ecran de 15.6″ ce poate rula imagini Full HD, dispune de procesor Intel Core i7 ce poate rula cu o frecventa de 4.0 GHz, spatiu de stocare urias de 1TB si 8 GB de memorie RAM.

Laptop Lenovo IdeaPad 320S-15ABR – la doar 1399.90 lei – Vrei ceva accesibil dar cu performante superioare? Atunci acest laptop e cea mai buna alegere! Il poti achizitiona la doar 1399.90 lei facand o economie de 800 lei. Laptopul dispune de ecran de 15.6″, spatiu de stocare de 1TB cu 8GB de memorie RAM, procesorul AMD putand rula cu o frecventa de pana la 3.4GHz.

APPLE Watch Series 1 Sport – la doar 949.99 lei – Avem pentru tine un smartwatch-ul Apple la doar 949.99 lei, un ceas inteligent de la cel mai indragit brand cu un pret de sub 1000 lei. Nu ca suna bine? Suna chiar foarte bine! In aceasta noaptea reducerea de pret este de 550 lei, de care greu va mai dispune in viitorul apropiat.

Smartwatch SAMSUNG Gear S3 Frontier – la doar 999.99 lei – Duelul dintre Apple si Samsung se da si intre ceasurile lor inteligente, iar daca apreciezi mai mult un ceas realizat de coreeni, atunci cu siguranta Gear S3 Frontier e o algere ideala. Vine cu design sport, rezistent si care se potriveste tinutelor de zi, dar si casual, fiind accesoriul care va scoate din monotonie orice tinuta. Il poti cumpara in aceasta noapte cu doar 999.99 lei, beneficiind de o reducere de 350 lei.

Camera video sport GoPro HERO – la doar 849.90 lei – Cand auzi de GoPro te gandesti la o camera video sport cu pret piperat, dar nu este chiar asa. De Noaptea Devoratorilor de Preturi GoPro HERO poate fi achizitionat la doar 849.90 lei, un pret mai mult decat accesibil pentru un produs premium din gama camere video sport.

Consola SONY PS4 Slim, 1 TB, Jet Black + joc God of War – la doar 1349.90 lei – A trecut Campionatul Mondial de fotbal, e momentul sa te relaxezi in alt mod, jucand FIFA 18 pe o consola de jocuri. In aceasta noapte SONY PS4 Slim cu spatiu de stocare de 1TB si joc God of War inclus va avea un pret de doar 1349.90 lei, reducerea de 350 lei fiind deloc de neglijat.

Aer conditionat BEKO BRVPF120/121 de 12.000BTU/h la doar 1649.90 lei – Chiar daca pana in acest moment, vara nu a fost tocmai vara, temperaturile caniculare nu vor intarzia sa invadeze tara, dar tu trebuie sa fii pregatit, montandu-ti in noua ta casa un aer conditionat performant. Azi Altex iti recomanda aparatul de aer conditionat BEKO BRVPF120/121 de 12.000BTU/h, venind cu un pret de doar 1649.90 lei in care mai este inclus si kitul de instalare.

Combina frigorifica BEKO BCHA275E2S, 262 l – la doar 1399.90 lei – Vrei sa faci o schimbare in bucatarie, iar primul electrocasnic care trebuie schimbat e aparatul frigorific? Altex are pentru tine o oferta de nerefuzat. Combina frigorifica BEKO BCHA275E2S de 262 litri la doar 1399.90 lei, in aceasta noaptea reducerea de 600 lei fiind cea care te va convinge sa incepi modernizarea electrocasnicelor din bucatarie.

Bicicleta DHS Travel – la doar 799.90 lei – Munca la birou este pe deoparte extrem de placuta, dar pe de alta parte extrem de nociva, atat de multe ore pe zi stand pe un scaun afectandu-ti sanatatea. Este momentul sa faci sport, sa redescoperi orasul in care traiesit plimbandu-te cu bicicleta DHS Travel pe care o achizitionezi in aceasta noapte pentru doar 799.90 lei, reducerea de 250 lei fiind un imbold suplimentar.

Masina de spalat cu presiune BLACK & DECKER PW1900WR X-TRA — la doar 765 lei – Curtea casei tale trebuie sa fie ingrijita in continuu, dar e dificil cand nu ai un instrument care sa te ajute in acest sens. In aceasta noapte te ajuta Altex oferindu-ti masina de spalat cu presiune BLACK & DECKER PW19000WR X-TRA la doar 765 lei.



Spor la cumparaturi!