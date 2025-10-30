Acasă » Știri » Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”

Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”

De: Andreea Stăncescu 30/10/2025 | 15:57
George Burcea candidează la Primăria Capitalei / Sursa foto: Facebook
George Burcea a anunțat oficial că va intra în cursa pentru Primăria Municipiului București, la alegerile programate pe 7 decembrie 2025. Decizia actorului a luat prin surprindere pe toată lumea, căci el fce parte din domeniul artistic! În prezent, Stelian Bujduveanu se află la conducerea Primăriei, în urma alegerii lui Nicușor Dan în funcția de președinte.

Cunoscut publicului și pentru rolul interpretat în primul sezon al serialului internațional Wednesday, George Burcea își propune acum să își aducă viziunea în viața politică. El candidează din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), formațiune înființată în urmă cu doi ani de către Anamaria Gavrilă.

George Burcea a făcut anunțul printr-un videoclip transmis pe rețelele de socializare, când se află chiar în Statele Unite ale Americii. El subliniat că vrea să aducă o perspectivă nouă asupra modului în care este condus orașul și a făcut apel la tineri să se implice în procesul de schimbare.

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele”, a scris George Burcea pe rețelele de socializare.

George Burcea

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți dintre urmăritorii săi s-au arătat surprinși de decizie și au comentat ironic anunțul actorului de a candida la Primăria Bucureștiului.

„Ce glumă proastă. Păcat”, „Ce dezamăgire!”, „Politica nu este pentru tine”, „Dacă vrei să te urască lumea, intri în politică. Îți stă mai bine actor”, se arată comentariile urmăritorilor săi la postarea în care și-a anunțat candidatura.

