Zed își pune la bătaie Lamborghini-ul! În colaborare cu Tshirt-Factory, influencerul a organizat un concurs prin care își oferă bolidul, iar totul pentru cauze nobile. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Zed și Mircea Nuțu au vorbit despre campania pe care au demarat-o împreună și despre premiul colosal pus la bătaie!

Începând cu orele 20:00, cei interesați să se înscrie pot accesa site-ul Tshirt-Factory sau Zedsly.

Da, da! Zed își dă mașina pentru 120 de lei. Adică pentru un pachet format dintr-un tricou Tshirt-Factory și o serie de stickere. Mai exact, influencerul a dat „palma” cu Mircea Nuțu, iar împreună vor să facă o Românie mai bună.

Cei doi au făcut dezvăluiri despre campania pe care au demarat-o, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. După spusele lui Zed, a optat pentru acest lucru din dorința de schimbare și pentru a-i ajuta pe cei din jur. Influencerul și-a oferit ajutorul pentru două cauze. Cea a lui Codin Maticiuc – „Spitale private din bani publici”, dar și pentru un spital de animale.

Acțiunea de caritate în care este implicat presupune comandarea unui pachet pe site-ul celor de la Tshirt-Factory, iar prin numărul comenzii, clienții intră automat în cursa pentru câștigarea bolidului de lux al lui Zed. Pachetul este în valoare de 120 de lei, iar potrivit lui Mircea Nuțu, pe data de 15 februarie 2023 se poate plasa ultima comandă. Pe 1 martie are loc extragerea.

„Tatăl meu a avut un accident vascular cerebral„

CANCAN.RO: Până acum, Zed s-a ocupat de mașini, acum se ocupă de partea de caritate.

Zed: Exact. Sunt pasionat de mașini și m-am gândit cum aș putea să fac cel mai mult bine prin puterea mea pe care am primit-o în ultimii ani, prin munca în social media și prin brandul meu de jante și am zis „Haideți să lucrăm împreună și cumva, prin mașina asta, să adunăm fonduri pentru animăluțe și pentru oameni care au nevoie de ajutorul nostru, pentru că sunt foarte mulți.

Poate că lumea se gândește de ce mi-a venit mie ideea… tatăl meu a avut un accident vascular cerebral și a ajuns în spital în Piatra Neamț unde am văzut niște condiții inumane și un comportament din partea doctorilor dezastruos. Tatăl meu stătea pe targă, era conștient și doctorița i-a luat piciorul, l-a ridicat și a spus „Păi omul ăsta e mort, ce mai vreți să mai facem cu el?”. Tata e acum e bine, s-a vindecat 80%, merge, e conștient, e lucid și am zis că este imposibil să se întâmple așa ceva într-o țară ca a noastră. Și am putea face diferența luând această bijuterie, este mașina sufletului meu, eu am muncit pentru ea și a fost mereu obiectivul meu în viață, să am mașina asta, și am zis la 35 de ani «Dacă reușesc cumva să o cumpăr, am reușit în viață».

CANCAN.RO: Care sunt cauzele?

Zed: Prima cauză este proiectul lui Codin Maticiuc – „Spitale publice din bani privați”, Asociația Metropolis, plus, al doilea, pentru că eu sunt foarte mare iubitor de animale, am două animăluțe acasă, este un spital, se cheamă „Homless Animal Hospital”, se ocupă de animăluțe de pe stradă, practic orice proprietar care nu are bani să-l ducă la spital, acel spital se ocupă și îi face serviciul respectiv fără cost. Și am văzut că dau și burse pentru studenții care nu își pot permite să studieze și mi se pare un lucru genial și am vrea să reușim împreună să strângem bani să ajutăm aceste cauze.

CANCAN.RO: Deci Zed vrea să facă România un loc mai bun. Cum funcționează toată treaba asta?

Zed: Împreună cu „Tshirt-Factory” am lansat un tricou, îl am pe mine, și cu acest tricou vrem să strângem fonduri. Deci este un tricou și un pachet de stickere, 120 de lei. Și pe data de 15 februarie va fi o tombolă, vom alege câștigătorul, practic prin numărul de comandă și prin acest număr se va extrage mașina. Și unul dintre oamenii care ne va susține (nr. și va comanda pachetul în valoare de 120 de lei format dintr-un tricou și un pachet de stickere), va primi mașina mea de suflet cadou. Deci practic câștigătorul va primi mașina sau contravaloarea de 100.000 cash de la mine. Este alegerea lui.

CANCAN.RO: Cât valorează mașina asta acum?

Zed: Depinde. Este foarte greu de spus. Poate să fie undeva la 200.000 sau 300.000 de euro, depinde cum evaluezi modificările băgate în ea. Dacă o iei într-adevăr cât valorează va fi undeva la 400.000 de euro, dar valoarea ei de piață este undeva la 200-250.000 de euro.

„Mă aștept oricând să vină să fure mașina într-o noapte„

CANCAN.RO: Tehnica derulării acestei campanii?

Mircea Nuțu: Avem două structuri. Avem în primul rând site-ul lui unde acolo găsiți campania pe larg, cu poze cu mașina, cu lucruri clare, iar cumpărătura efectivă se face de pe tshirtfactiry.ro, în magazinul de vendor- Zed, acolo veți găsi pachetul. Ne-am gând că fiind vorba de caritate, pe lângă tricou avem și partea de stickere.

Noi ne dorim să intrăm în jocul ăsta, am pus la dispoziție toată infrastructura noastră, și atunci, noi credem că lucrurile vor merge foarte bine.

CANCAN.RO: O să mai intre noaptea Zed aici.

Mircea Nuțu: Mă aștept oricând să vină să fure mașina într-o noapte. Are niște cârpe, eu îmi certam părinții când îi vedeam. Are niște cârpe cu care o șterge așa non-stop.

Deci eu cred că lucrurile or să fie bune, din punct de vedere calitate și tot ce oferim atât noi cât și el, lucrurile, cred eu, că sunt clare. Pe 15 februarie se poate face ultima cumpărătură, pe 1 martie va fi extragerea.

