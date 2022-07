Nuntă anulată cu o zi înainte. Mirii s-au trezit că managerul restaurantului încheiase un contract fals. Cer daune de 30.000 de euro

Ghinion teribil pentru o pereche de miri, în acest weekend. Cei doi îndrăgostiți urmau să-și declare iubire veșnică, în fața rudelor și prietenilor, dar evenimentul a fost anulat. Au descoperit că managerul restaurantului încheiase cu ei un contract fals.

Cu o zi înainte de nuntă, doi miri au aflat că au fost păcăliți și au pierdut avansul dat furnizorilor, dar au rămas și fără eveniment. Nunta a fost anulată, iar aceștia cer acum daune proprietarilor.

Nunta le-a fost anulată și cer 30.000 de euro despăgubiri

Întreaga întâmplare nefericită a fost povestită de viitoarea mireasă, pe un grup online dedicat nunților. Tânăra a vrut să le avertizeze astfel pe fetele din grup pentru a nu fi și ele păcălite, la rândul lor. Cei doi viitori soți se pregătiseră pentru un eveniment cu 160 de invitați. Numai că, înainte cu o zi de nuntă, când au mers pentru a discuta ultimele detalii, s-au trezit că nu sunt singurii care au eveniment în sala respectivă. O altă nuntă cu 250 de invitați fusese programată în același loc. Totul după ce managerul restaurantului, din județul Ilfov, ar fi încheiat contracte false, spune tânăra.

„Am fost înșelați de managerul și proprietarii locației de lângă București, în baza unui contract încheiat cu aceștia pentru un eveniment de 160 de persoane care urma să aibă loc pe 2 iulie 2022. Cu o zi înainte de eveniment, când am mers la local la ora stabilită împreună cu managerul locației pentru a discuta ultimele detalii legate nuntă, am fost anunțați de patronii că managerul lor a întocmit mai multe contracte false chiar acolo sub ochii lor și ai altor angajați, pentru nunți în salonul de evenimente, și cu toate că știau de 1 an despre asta (a mai avut antecedente în trecut asemănătoare) l-au ținut angajat pe funcție mai mică, permițându-i astfel să țină legătura cu noi, să vorbim cu el periodic, chiar să ne organizeze în restaurantul localului câteva mici evenimente, zi onomastica și cununie civila, fără să ne dăm seama de ce dezastru urma să se întâmple”, a povestit tânăra pe grupul de socializare.

Viitorii miri sunt hotărâți să își facă dreptate

Viitoarea mireasă spune că va da în judecată localul și va cere daune, având în vedere că nunta a fost anulată și au pierdut foarte mulți bani. Evenimentul ar fi trebuit să aibă peste 160 de persoane, care confirmaseră deja participarea. Mireasa acuză că unul dintre angajații cu care a discutat toate detaliile este la fel de vinovat precum patronii care refuză să își recunoască vina.

„Îi vom da în judecată pentru daune materiale și morale de 30 de mii euro pentru anularea unui eveniment de 160 de persoane cu doar 1 zi înainte de data stabilită si mai ales pentru că nici în al 13-lea ceas, patronii nu au bunul simț să își recunoască greșeala și să își asume dezastrul făcut de angajatul lor, angajat pe care noi l-am cunoscut în interiorul locației lor, cu care am discutat detalii despre eveniment, am stabilit meniurile și cu care am semnat contracte, plătit avans totul în restaurant, fiind cât se poate de normal”, a mai spus tânăra.