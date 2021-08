O femeie din Constanța a fost bătută și umilită în ultimul hal de soțul ei: ”M-a strâns de gât, m-a dat cu capul de geam”

Scene cumplite s-au petrecut într-o familie din Constanța. O femeie a fost bătută și umilită de soțul ei. Aceasta a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în seara de 7 august, când a fost supusă agresiunilor. Mai mult decât atât, femeia a solicitat și ordin de protecție împotriva bărbatului. Atenție, informații cu un puternic impact emoțional!

Un scandal a avut loc într-o familie din Constanța. O femeie a fost bătută, abuzată sexual și umilită de către soțul ei în seara zilei de 7 august. Cei doi sunt căsătoriți de doar un an, iar acum femeia se teme pentru viața ei și a copilului ei în vârstă de 11 luni. Femeia a apelat la autorități și a solicitat un ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni împotriva soțului ei. Bărbatul ar fi consumator de substanțe interzise și alcool, arată replicaonline.ro.

”După ce am culcat copilul, pârâtul m-a prins pe hol și m-a tras de păr. A început să mă bată foarte tare. M-a strâns de gât, moment în care am ripostat. Mi-a smuls părul din cap spunând că părul îi aparține pentru că el muncește să-mi plătească mie vopsitul. Am fugit de el, m-a dat cu capul de geam, după care a smuls hainele de pe mine spunând că îi aparțin tot lui. M-a lăsat în pielea goală, a încercat să întrețină relații sexuale cu mine, m-a întors cu fața în jos, pe blatul din bucătărie.

Femeia din Constanța, umilită în ultimul hal de soțul ei: ”M-a bătut din nou”

Am ripostat, am vrut să fug, dar m-a prins și m-a tras de păr în afara casei, pe scara blocului, vrând să mă lase dezbrăcată acolo. Am reușit să fug dar m-a prins din nou, țipa foarte tare, după care și-a scos penisul și a urinat pe mine. A vrut să facă și defecație, dar nu a putut. M-a tras de păr pentru a mă spăla în baie, a încercat din nou să întrețină relații sexuale cu mine, mai exact sex oral, mi-a deschis gura forțat, moment în care l-am mușcat de degete. M-a bătut din nou. La un moment pârâtul a plecat, iar eu găsisem o cheie din casă și un alt telefon, pentru că pe al meu mi-l furase pârâtul, am fugit tremurând și m-am închis in camera copilului care încă dormea și am sunat la poliție. Am sunat-o si pe mama acestuia pentru a încerca să-l potolească”, a spus Mirela, femeia agresată de soțul ei.

Femeia a cerut ordin de protecție pe o perioadă de șase luni împotriva soțului agresiv. Între cei doi există o situație conflictuală care a apărut în urma unor relații de familie, cauzate de consumul de alcool. Magistrații din cadrul Judecătoriei Constanța au decis emiterea ordinului de protecție pentru șase luni. Soțul acesteia trebuie să păstreze distanța minimă de 100 de metri față de femeie, de copil, dar și de locuință. Nu are voie să ia contact, în orice mod, cu reclamanta.

