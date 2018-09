O femeie din Pitești i-a șocat pe călătorii dintr-un tren CFR! Cum a reacționat când i-a fost atrasă atenția, după ce și-a ascuns gunoiul între scaune

Întâmplare șocantă într-un tren care circula spre București! O femeie i-a șocat pe ceilalți călători cu lipsa de bun simț de care a dat dovată. După ce a mâncat mai multe mere, femeia a „pitit” cotoarele între scaun și perete, dar a fost văzută de un călător indignat.

Femeii i-a fost atrasă atenția, însă aceasta nu s-ar fi sinchisit. Deși un călător i-a spus că sunt patru coșuri de gunoi pe coridor, aceasta i-a răspuns că le va arunca atunci când coboară. Femeia s-a urcat la Pitești și mai erau aproape două ore până la capăt. Călătorul revoltat a scris o postare pe un grup de Facebook, în care a relatat întreaga scenă. Se pare că deși bărbatul a chemat controlorul, femeia nu s-a lăsat înduplecată.

„Povești din România în care trăim:

Madam de față servește în tren meniu cu fructe (mere și pere). Nimic de comentat pana aici, tine femeia dietă. Cotoarele zemoase la pitește cu nesimțire între scaun și perete (doar s-a urcat în tren la Pitești, trebuie să își respecte originea numelui de unde vine), se șterge frumos pe degețelele ei delicate vopsite barbar cu galben scorojit și apoi contempleaza pe geam pitorescul românesc din Sud. Mă uit insistent la ea, se face ca nu vede, insist, poate totuși se simte să își ducă gunoiul în șervețelul de hârtie pe care tocmai s-a șters, dar ea nimic. După câteva minute deja se simte stingherită de ochii mei acizi și ma interpelează cu o voce de țață:

Da, care-i problema?

Eu: sunt 4 coșuri de gunoi la 3 metri în față pe coridor.

Ea: le duc la coș când cobor. (n.r.: abia am plecat de la Golești, ea coboară la București, i-am văzut biletul, mai avem 1,5 ore de mers).

Eu: și până ajungem lăsați să se scurgă toată zeama pe scaun și pe jos, nu? E frumos cum procedați? Cum ar fi sa facem toți la fel?

Se face ca nu ma aude și se uită în continuare pe geam la un câmp plin de floarea-soarelui uscată complet, eu deja ma înfurii, sunt destul de ușor de enervat și înnebunesc când am de-aface cu nesimțiti. Îi zic deja un pic iritat:

Sunteți chiar nesimțită, sunt reguli de bună purtare în public de care văd că vă doare în cur, cum ar fi să mă piș și eu acum în fața dumneavoastră, să vă scuip pe geantă? Ca doar strâng la coborâre, nu? Vreți sa chem controlorul de tren să discutam un pic? În dreapta mea un tânăr îmbrăcat elegant citește „12 Rules for life” de Jordan Peterson (cât de ironic). În fața lui o domnisorică simpatică probabil schimbă păreri pe Whatsapp cu prietenele despre faza din fața ei. Tinerii au pana în 30 de ani, nici unul nu zice absolut nimic, doar asistă și se amuza subtil (generația de platină, oameni care s-au născut în democrație, ăia fără nici un fel de coaie, metrosexualii vieții). O chem pe controlarea de tren și o rog sa ii arate cucoanei unde sunt coșurile de gunoi, ii spun ca i-am atras atenția în repetate rânduri ca nu e civilizat ceea ce a făcut, la care controlarea îmi spune:

Dacă doamna nu are cei 7 ani de acasă… eu nu am ce sa ii fac… (si pleaca la vatman in cabina)

PE BUNE? PE BUNEEEEE??? asta e tot ce poți să faci în calitate de law enforcer pe vagon? WTF? Alo CFR Călători, trăim în 2018. Madam controloare, cu doar 10 minute in urma supra-controlul imi supra-verifica biletul a doua oara. Cucoana jubilează de fericire, a învins, eu nu mai am nici o replică. Aștept doar să ajung acasă și sa îmi fac un plan de plecare definitivă din țară, nu mai am sperante pentru o tara europeana civilizata.

Am decăzut mai rău decât Etiopia sau alta țară din lumea a treia. Trăiască partidul, trăiască Romanistan, patria nesimțiților cărora nu mai ai ce sa le faci, chiar dacă ai legi, reguli și oameni pregătiți să acționeze, în realitate ii doare pe toți în cur. Asa ca numai imi ramane decat sa vă urez succesuri la toți.”, a scris bărbatul pe Facebook.