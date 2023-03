O gospodină a cumpărat carne din Profi, dar când a ajuns acasă nu a mai putut respira. Postarea femeii a devenit virală

O gospodină din Iași a avut parte de o surpriză de proporții după ce și-a făcut cumpărăturile într-un supermarket Profi. Femeia a pregătit lista de cumpărături, a mers la magazin, a luat tot ce i-a trebuit, însă, când a ajuns acasă și a vrut să se apuce de gătit a avut parte de o surpriză neplăcută. Ce a pățit femeia?

O femeie din Iași a povestit, în mediul online, ce a pățit după ce și-a făcut cumpărăturile într-unul din magazinele Profi. Postarea ei a devenit virală și a revoltat multă lume. Gospodina le-a povestit internauților că a vrut să pregătească o ciorbă, a mers la magazin și a cumpărat toate ingredientele, printre care și carne de pui. Când a ajuns acasă și a deschis caserola cu carne a izbit-o un miros greu de descris în cuvinte.

Carnea pe care o cumpărase și pe care a plătit aproximativ 14 lei era stricată. Femeia a subliniat că produsul nu era doar puțin alterat, ci după mirosul „de mort” pe care îl avea, sigur era stricată de foarte mult timp, deși data de valabilitate indica faptul că produsul este bun de consumat încă multe zile.

„Cu toate că suntem nevoiți să cumpărăm carne din magazine (nu toți avem posibilitatea să creștem găini, mai ales că stăm la bloc), din câte se vede am afișat câteva poze și un video cu carnea luată de la Profi.

La 16:30 am intrat în magazin am făcut cumpărături, am ajuns acasă să îmi pun ciorba la foc, colac peste pupăza mirosea de parcă am dezgropat mortul. Iau decizia să mă reîntorc la magazinul Profi să vorbesc cu o angajată: o întreb cine răspunde de carnea stricată, cu toate că scrie că expiră pe 5.02.2023, angajata care era mai în vârstă îmi zice să sun patronul, dezinteresată să apeleze ea și să clarifice situația. La care mă trimite să îmi iau altă caserolă. Eu i-am zis iau alta, dar de unde știu că și respectivă carne nu este la fel.

Am făcut apel la OPC, dar au programul până la 16:30 și nu am avut cu cine vorbi. Concluzia: nu știm ce mâncam, nu știm ce cumpărăm din magazine. Cel mai grav este că mai avem și copii mici care se pot îmbolnăvi pe sistemul nostru românesc de dezinteres total”, le-a povestit gospodina internauților.

„Este teroare în magazine”

Postarea gospodinei din Iași a stârnit revolta internauților. Au fost mulți cei care i-au dat dreptate femeii și au împărtășit și din experiențele lor. Majoritatea a trecut, de câteva ori, printr-o situație similară, cumpărând produse alterate, deși data de valabilitate indica altceva.

„Și la Kaufland am găsit, nimic ieșit din comun. Mai multe controale și sesizări din partea noastră”, a scris unul dintre internauiți.

„Eu nu aș cumpăra carne de la Profi pentru nimic în lume! Luați carne din locuri sigure sau din măcelarii, nu din supermarketuri”, a spus un alt internaut.

„Și carnea tocată e la fel. Am pățit și eu. Nu recomand”, a completat un altul.

„Mergeți în piață, la țărani sau la magazinele din piață, carnea e vrac și o puteți mirosi și chiar o alegeți pe cea care vă place. Eu din magazine din astea am luat de nenumărate ori produse stricate”, a spus și un alt internaut.

„La țăran când te duci să iei, îl înnebunești că e scump, dar în market taci și înghiți”, subliniază un utilizator al grupului de Facebook.

