O viață de film! Rămasă orfană, o româncă a ajuns bursieră la o universitate de top din Japonia

Diana Borcea este tânăra a cărei poveste de viaţă poate fi un exemplu pentru ceilalţi. La vârsta de 12 ani rămâne fără singurul părinte pe care îl avea, mama, după care ajunge să crească într-o casă socială. În anul trei de facultate, reuşeşte să obţină o bursă la o universitate de top din Japonia.

În vârstă de 31 de ani, Diana Borcea s-a născut în Tecuci, judeţul Galaţi. Tânăra a absolvit facultatea de Limbi Străine, specializarea Japoneză şi Italiană la Universitatea din Bucureşti. Ulterior, a obţinut o bursă pentru un an la o universitate de prestigiu din Japonia, pentru a-şi aprofunda cunoştinţele în limba japoneză.

Tânăra spune că acest drum nu a fost uşor, iar faptul că a crescut într-o casă socială i-a dat putere să-şi depăşească limitele şi să lupte pentru ceva mai mult. La organizația SOS Satele Copiilor a ajuns după ce a rămas orfană, iar cineva care a aflat despre cazul ei a ajutat-o să-şi găsească o familie socială.

“S-a gândit să mă ajute cu mai mult decât să îmi dăruiască un calculator. (…) A vorbit cu cei de la SOS Satele Copiilor să mă primească în cadrul proiectulu. În mod normal, ei nu primesc copii aşa mari, cum aveam eu 12 ani. (…) Aveam o mamă SOS care avea grijă de noi. După câteva luni, m-am simțit ca acasă. (…) Am stat câțiva ani în satul SOS, după care am trecut la Comunitatea de Tineri SOS. Comunitatea de fapt ne pregătea pentru viață. Aveam un buget lunar asigurat și trebuia să ne descurcăm cu el, adică aveam responsabilitate”, a declarat, pentru agenția de presă MEDIAFAX, Diana Borcea.

Diana Borcea spune că a fost ajutată să se simtă în siguranţă şi a avut parte și de o familie.

“SOS mi-a dat șansa să am nu doar o familie, dar și un confort psihic. (…) După moartea mamei eu m-am obișnuit să am responsabilități de adult și când am ajuns în satul SOS șii o parte din acele responsabilități mi-au fost luate de pe umeri mi-am dat seama de faptul că mai aveam ani de copilărit. SOS mi-a redat copilăria (…) Sunt doar două scenarii posibile pe care eu le vedeam în viaţa mea. Prima opţiune ar fi fost să locuiesc alături de mama şi fraţii mei, însă cum nu a fost posibil a doua opţiune a fost să fac parte dintr-o familie SOS, care practic mi-a dat tot ce aveam nevoie”, a mai precizat Diana Borcea.

Tânăra afirmă că prin ambiţie şi dedicație a reuşit să studieze într-o ţară străină

“În ultimul meu an de facultate, am obținut o bursă în Japonia, prin intermediul Guvernului japonez, în cadrul unei universităţi de prestigiu, iar acolo mi-am aprofundat cunoștințele în limba japoneză. Am luptat foarte mult ca să obțin bursa asta. (…) Am stat un an acolo. Nu am avut un șoc cultural pentru că eram pregătită și îmi doream foarte mult să ajung în această țară. Acolo m-am simțit respectată de cei din jur, lucru de care suferim în România, în opinia mea. Cu siguranță, voi reveni în Japonia pentru că mi-a plăcut tot ce reprezintă această ţară”, a adăugat tânăra.

Tot datorită Organizaţiei SOS Satele Copiilor, Diana a reuşit să-şi descopere și pasiunea pentru muzică, dar, cel mai important, i s-a oferit posibilitatea de a se integra în societate.

“Am fost opt ani în ansamblul «Românaşul» la Palatul Național al Copiilor unde am cântat muzică populară. Tot cu acest ansamblu folcloric am fost plecată pentru prima dată din ţară, iar SOS Satele Copiilor m-a ajutat financiar ca să pot merge la festivalurile din Polonia şi Coreea de Sud. (..) Acum doi ani, a organizat Ambasada Japoniei în România un concurs de karaoke în limba japoneză la care am participat şi am câştigat premiul cel mare. (…) SOS Satele Copiilor ne-a oferit traininguri, consiliere, meditaţii, posibilitatea de a învăţa şi de a ne integra. (…) Am avut susținere financiară de la ei atât pe durata studiilor liceale, cât și universitare. Ei fac tot posibilul ca să te ajute să te integrezi în societate. Dacă nu ar fi fost acel suport financiar, mi-ar fi fost destul de greu să mă descurc”, a adăugat Diana Borcea.

Cei care fac parte din organizaţia SOS Satele Copiilor pot beneficia de ajutorul ONG-ului până la vârsta de 26 de ani.

“Tinerii care părăsesc programele noastre, unii chiar şi la 26 de ani, sunt ajutaţi încă trei ani. În aceşti ani ei sunt ajutaţi cu sfaturi, sunt mentoraţi, le este evaluat succesul. Rata de succes de reintegrare în societate a tinerilor care părăsesc SOS Satele Copiilor este de 90%. În cei 25 de ani de existenţă, 400 de tineri au ieşit deja din programele noastre. 90% dintre ei sunt perfect integraţi în societate, ceea ce înseamnă că aceşti tineri au un loc de muncă, au un cămin, iar mulţi dintre eu au chiar şi o familie”, a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Ştefan Urziceanu, directorul departamentului de Comunicare şi Strângere de Fonduri a organizaţiei SOS Satele Copiilor.

În Bucureşti, Sibiu (Cisnadie) şi Bacău (Hemeius), există trei astfel de sate sociale, sate SOS, din care fac parte circa 200 de copii. Organizaţia poate admite copii cu vârsta de cel puţin trei ani. Din 2019, finanţarea acestui proiect va fi doar internă, ceea ce înseamnă că ONG-ul va trebui să acopere 83% din finanţare, 17% fiind acoperite de stat.

Vezi cum poți și tu să oferi a doua șansă copiilor care cresc fără familie alături, pe www.sansa2.ro.