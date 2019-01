Oana Lis, mărturisiri cutremurătoare despre tatăl ei care a abuzat-o sexual: ”Acest psihopat nu mai are putere asupra mea”

Oana Lis și-a luat inima-n dinți și a povestit trauma vieții sale. Soția lui Viorel Lis a rememorat momentele grele și a vorbit despre cea mai neagră perioadă prin care a trecut.

Oana Lis a avut o copilărie nefericită. Soția fostului edil al Capitalei a fost abuzată sexual de tatăl ei încă de la o vârstă fragedă și nu de puține ori s-a gândit la suicid. Oana Lis și-a găsit însă puterea de a trece peste această experineță neplăcută, iar acest lucru s-a datorat și orelor întregi de terapie.

„Familiei mele i-a fost greu să accepte. Cum să vă gândiţi că cineva ar putea să inventeze aşa ceva. L-am iertat. Am trecut de la ură, la furie, dorinţă de răzbunare. L-am ales pe Viorel pentru că mi-a oferit siguranţă. Tata nu doar că m-a violat, îmi spunea că el o să mă iubească toată viaţa. Era gelos dacă ieşeam cu cineva. La 14 ani mi-a cumpărat un vibrator. Pe vremea aceea nici nu existau în România. Am avut gânduri de suicid.

Cred că făceam cancer, o boală gravă autoimună, nu mai puteam să ţin în mine. Am vrut să mă răzbun pe tatăl meu, am vrut să sufere şi el. Am stat de vorbă cu un duhovnic, i-am povestit şi mătuşii mele. Sunt stăpâna vieţii mele, acest psihopat nu mai are putere asupra mea. Încă merg la terapie, încă lucrez cu mine. Şi ăsta e un pas spre vindecare, să vin să vorbesc aici, cu tine. Sunt dependentă de afecţiune, de atenţie, de iubire””, a spus Oana Lis la Teo Show.

Oana Lis, singurul sprijin pentru Viorel Lis

Oana Lis a vorbit și despre perioada grea prin care a trecut în ultima vreme, după ce fostul edil al Capitalei a făcut un atac cerebral vascular. Singurul sprijin pe care îl are Viorel Lis în momentul de față este Oana care îi este alături necondiționat, șa bine și la greu.

„Din păcate de câteva zile lui Viorel nu îi este foarte bine. El este singurul om din viaţa mea care mi-a dat echilibru, siguranţă, a fost puterea de care aveam nevoie. Sunt alături de el la bine şi la greu!Binele făcut în viaţă se întoarce sub alte forme. Dupa AVC ar fi putut să nu mai meargă, să nu mai vorbească. A primit de Sărbători doar 5 mesaje, a fost trist. Dar a realizat că poate, dacă avea mai multe mesaje, nu mă avea pe mine. D-zeu îţi ia pe o parte şi îţi dă pe alta. Am fost şi noi supăraţi. Te simţi pierdut, oamenii te uită. Ne este foarte greu cu pastilele şi analizele. Are o pensie foarte mică. Singurele persoane pe care le iubesc sunt Viorel şi bunica mea, amândoi sunt în vârstă. Dar viaţa nu ştii ce îţi rezervă”, a mai spus Oana Lis.