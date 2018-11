Oana Zăvoranu a pus tunurile pe unele fete din mediul virtual, influencerele din showbiz, pe care le-a criticat pentru acțiunile false la care apelează pentru a deveni celebre. Iar mulți dintre prietenii Oanei au apreciat-o pentru sinceritate și pentru felul în care spune lucrurilor pe nume.

Ce a scris Oana Zăvoranu pe pagina sa de socializare?

”Adica esti INFLUENCERA,ca ai facut, sau faci ce ? Ca ti-ai facut 1000 de operatii estetice pe bartere toate, ca esti deformata si vrei ca fraierele plictisite cu bani sau fara, sa devina si ele diforme si tampite ca tine, asa,sau ce? Sa le ‘INFLUENTEZI’ tu, sa traiasca intr-o prostie si tembelism zilnic, in care ziua este facuta doar pentru a se gletui cu cinci straturi de fond de ten, blush, iluminator, gene false peste gene false, pudra, stabilizator de pudra, ca sa ce? Si ce le inveti sa faca cu fata asa, dupa sase ore de boiala?

Idealul lor in viata, le zici tu, e gasirea unui fraier cu bani,sa ajunga seara de seara bete moarte si drogate, pe unde sunt cerinte si sa le mai ia trei ore sa-si dea jos tencuiala stratificata de pe moaca buhaita? Sau cum vezi sa le INFLUENTEZI tu, pe ametitele astea, ma INFLUENCERO ? Care este INFLUENTA si scopul tau in viata ta, si in viata acestor oi behaite, in afara de una, DISTRUCTIVA, NESANATOASA SI NECONFORMA CU REALITATEA, care mutileaza personalitati si caractere ?

Da' unde esti tu ma 'INFLUENCERO', cand vine vorba de scoala, de talent, de muzica, de actorie, de dans, de pictura, de arta in general, adica de o meserie in care creierul si sufletul sa conteze si sa fie puse la bataie, in care sa creezi ceva care sa dureze in timp si sa fie dat drept exemplu generatiilor care vor veni? Unde dracu esti tu ma 'INFLUENCERO', cand trebuie concret sa arati cate parale faci ?

Si de ce nu ma INFLUENTEZI TU PE MINE VREODATA, ( de exemplu), sau pe altii destepti ca mine? Pai vezi ca INFLUENTA TA, e fix un cacat? Ca tine doar la gaste fara personalitate , creiere si cohones ? Da’ nu vrei tu, in INFLUENTA asta a ta, asa, sa te apuci si de o meserie? Adica gen un business, o afacere care sa se masoare in cifre, care sa genereze locuri de munca si salarii, si sa iti tataie curu’, ca ‘INFLUENTA’ ta, e zero barat si nu poate plati facturile angajatilor ?

Da’ de ce nu ai tu curaj ma INFLUENCERO, sa apari la o discutie fata in fata cu niste smekeri adevarati, ca sa intelegi, si sa vezi tu ce lipsita de orice ‘INFLUENTA’ iesi tu din toata povestea asta, deoarece in realitate, tu nu poti INFLUENTA cu adevarat, nici macar o surdo-muta, vorba cantecului 🤢 Get Lost BITCH…U INFLUENCE NO SHIT !😎”, este mesajul actriței.