Obiectiv! Pareri ale unor clienti KRUK!

Povestile de viata ale oamenilor cu datorii la KRUK sunt diferite, dar au totusi un punct comun: momentul in care viata li s-a schimbat in bine, alegand sa-si plateasca esalonat datoriile, in functie de posibilitatile lor sau economisind cat de putin lunar. Din aceasta experienta, multi au avut de invatat despre importanta economisirii si a gestionarii eficiente a banilor. Exemple? In cele ce urmeaza!

3 povesti de viata care sustin afirmatiile angajatilor KRUK in comunicarea cu clientii

„Atitudinea mentala este cheia”

O femeie le-a impartasit tuturor clientilor KRUK experienta ei, pentru a le arata ca se pot ridica atunci cand le este cel mai greu. Avea un salariu de 2.000 de lei, locuia singura si facturile se tot adunau. In plus, cei 6.000 de lei care reprezentau datorii, trebuia sa fie rambursati rapid, iar ea nu gasea nicio solutie.

In momentul in care a simtit ca trebuie sa faca ceva, a luat o foaie de hartie, a notat cheltuielile si a ajuns la primele concluzii: poate renunta la transportul catre serviciu, la televiziune si la alte cheltuieli neesentiale fara ca aceste renuntari sa o afecteze.

Din propria experienta, femeia respectiva poate sa ofere acum si cateva sfaturi pentru semenii aflati intr-o situatie financiara grea: sa gateasca mai des si sa congeleze mancarea, sa imparta painea in portii si sa o congeleze, sa programeze mesele, astfel incat sa nu se iroseasca nimic, sa nu retraga sume mari de la ATM, ci doar cat au nevoie intr-o zi si sa economiseasca 10% din veniturile lunare.

„Coerenta si determinare”

Un tanar povesteste cum si-a ajutat mama, o pensionara in varsta de 62 de ani, sa-si achite datoriile de 2.000 de lei, care proveneau de la doua carduri de credit. In urma unei discutii cu ea, in care i-a prezentat un plan de rezolvare, fiul a deschis un nou cont bancar gratuit la o banca noua, pentru ca administrarea celui vechi costa 60 de lei anual.

Pe contul nou a activat un serviciu care deduce 10% automat din orice suma cheltuita, retrasa sau transferata, astfel ca au rezultat 60 de lei de economii lunare, bani care au fost directionati catre plata cardurilor.

Pe langa acestea, a colectat resturile metalice, castigand 200 de lei, si i-a gasit mamei un job part-time – ingrijitoare la o casa de cultura situata in apropiere. Cu banii castigati, mama a platit si a inchis ambele carduri. Cheia succesului a constat, in acest caz, intr-un amestec de coerenta si determinare – cazul poate fi citit in detaliu pe platforma online a KRUK Romania SRL.

„Intr-o zi, lumea mea s-a prabusit”

O femeie isi prezinta povestea de viata spunand ca la 29 de ani a aflat ca este grav bolnava. Au inceput vizitele la medici, tratamente, medicamente, interventii chirurgicale, pentru care a pus totul la bataie si a ramas in situatia de a nu mai avea ce sa le puna copiilor sai pe masa.

Dupa un an de efort continuu a castigat lupta, insa au inceput sa o viziteze executorii judecatoresti, moment in care si-a facut curaj si a sunat la KRUK. Aici a gasit intelegere si, mai presus de toate, o incurajare ca totul va fi bine. Si chiar asa a si fost, pentru ca dupa doar un an, femeia si-a achitat datoriile si si-a redobandit stabilitatea financiara. Povestea sa dovedeste ca miturile despre KRUK si rigiditatea angajatilor sai nu au nicio urma de adevar.