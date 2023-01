Octavia Geamănu, dezvăluiri din intimitate! Ce nu face niciodată în căsnicia cu Marian Ionescu: „Eu țin foarte mult la…”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu se cunosc de mai bine de 17 ani, însă formează un cuplu de 7 ani. Cei doi au o relaţie bazată în primul rând pe încredere, dar şi pe câteva reguli peste care nu au trecut de-a lungul anilor. Fosta prezentatoare de la Antena 1 a dezvăluit în cadrul unui interviu recent de ce ea şi soţul său dorm separat.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 au făcut cununia religioasă. Cei doi au împreună un băiețel, pe Andrei.

Deşi au fost întotdeauna discreţi în ceea ce priveşte viaţa lor personală, în urmă cu câteva săptămâni s-a aflat că cei doi soţi au dormitoare separate. Vedeta a fost cea care a dezvăluit că fiecare membru al familiei beneficiază de spaţiul său personal.

„Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a povestit Octavia Geamănu pentru OK! Magazine.

„Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei nu am dormit. Fiecare cu camera lui”, a mai explicat Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu: „Chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm”

Această decizie nu a fost luată de curând, ei întotdeauna au ţinut cont de acest aspect şi au avut fiecare dormitorul lui. Octavia Geamănu mărturiseşte că nu vrea să îşi deranjeze partenerul şi nici ea la rândul său nu vrea să fie deranjată pentru că somnul este foarte important.

„Eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea. Somnul este sfânt pentru mine. Plus că, în ultimele luni, eu nu mai dorm cum trebuie. Dorm haotic, mă trezesc pe la 3.00 dimineața, pe la 4.00 fac pilates. Chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm. Plus că mi se pare groaznic să stai să te foiești și să nu îl deranjezi pe celălalt și poate omul sforăie și poate te enervezi. Decât să mă trezesc dimineața nervoasă că nu am dormit, mai bine să mă trezesc fericită și îndrăgostită”, a mai declarat Octavia Geamănu pentru playtech.ro.