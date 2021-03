Oferta s-a îmbogățit cu noi SuperJocuri! Încearcă-le acum!

Încheiem fiecare săptămână într-un ton pozitiv cu cele mai bune vești, oferta de jocuri se mărește cu noi achiziții, iar noi, pariorii, ne putem bucura de și mai multă acțiune în lumea slot-urilor. Jocuri care mai de care sunt gata să te introducă într-o lume a distracției conturată de magia mizelor disponibile, iar cu această ocazie, m-am gândit să-ți ofer câteva ponturi despre jocurile care, cu siguranță, îți vor face cu ochiul. Înregistrează-te aici pe platforma Superbet și pariază direct de pe contul tău!

Află legenda Cleopatrei!

Dacă ești un iubitor de adrenalină, istorie și jocuri, atunci Legend of Cleopatra e jocul ideal pentru tine. Mii de linii plătitoare sunt la dispoziția ta, iar rotirile automate abia așteaptă să te ducă pe culmile victoriei. Legend of Cleopatra e unul dintre cele mai iubite jocuri de către pariori. De ce? Fiindcă mâinile profitabile li se arată mereu celor mai buni. Zeița Cleopatra are filantropia în sânge, motiv pentru care mâna, timpul și miza potrivită te pot transforma în cel mai mare campion al săptămânii. Bucură-te acum de Legend of Cleopatra și petrece-ți timpul liber alături de jocul tău favorit!

Școala veche rămâne mereu un succes!

Unii pariori iubesc noul, alții preferă să meargă pe o metodă clasică și sigură, iar Casino Solitaire e acum prezent în ofertă pentru iubitorii de școala veche. Un joc clasic de cărți e mereu binevenit, iar simpla ta pasiune pentru Solitaire se poate transforma într-un real succes. Arată-le tuturor că ești un maestru al cărților și creează-ți avantaj la fiecare mână. Experiența te poate ajuta să ajungi unde ți-ai propus, iar jocul de Solitaire e alături de tine la orice oră. Ce spui? Ești gata să reintri în joc?

Norocul ți-l faci cu mâna ta!

Scuze! N-am terminat propoziția! Norocul ți-l faci cu mâna ta când joci noul Lucky Wood. Un SuperJoc în care cinematica pădurii te aduce într-o lume a basmelor forestiere. Bineînțeles, în majoritatea basmelor, finalul e unul fericit, iar tu poți fi marele câștigător care încasează meritele la final. Ghindele, fructele de pădure sau conurile de pin au devenit mult mai profitabile în acest context, iar experiența ta îți poate aduce SuperAvantaje în acest sens. Lasă-ți talentul să-și facă treaba și bucură-te de experiența Lucky Wood.

Adrenalina plutește în aer!

Normal! Doar s-a lansat Wicked Spins! Unul dintre cele mai nebune jocuri din ofertă! SuperFructele din Wicked Spins au luat-o razna, iar simbolurile sar în toate părțile în căutarea unor noi norocoși. De asemenea, linia de șeptari a devenit nostalgică și are nevoie de ceva acțiune. Fii tu acela care dă peste cap șeptarii și stoarce SuperFructele de profitul meritat.

