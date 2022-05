Oltenii înving Voluntariul și pun presiune pe CFR și FCSB: „Mulţumiri jucătorilor pentru acest meci!”

Universitatea Craiova a tranșat la limită, scor 1-0 (1-0), duelul din Bănie cu FC Voluntari, apropiindu-se la trei lungimi de liderul CFR Cluj și la un punct de FCSB, formații care nu au evoluat însă încă în această rundă, ardelenii urmând a primi pe teren propriu vizita Farului iar FCSB pe cea a FC Argeș.

Unicul gol al confruntării a fost matcat de Ştefan Baiaram în minutul 7.

„Mulţumiri jucătorilor pentru acest meci, chiar dacă nu a fost plăcut ochiului. Ştiam că vom suferi, au lipsit cei doi fundaşi centrali. Sunt lucruri care astăzi nu au fost de partea noastră. Screciu s-a accidentat ieri, Valerică Găman încă nu este 100% pregătit. I-am mulţumit după meci pentru că nu este uşor pentru un jucător care a stat 5 luni şi vine după o operaţie. Cred că este important să suferim şi noi în anumite meciuri, numai aşa putem creşte. O să învăţăm! Pentru noi şi în general pentru echipele din play-off cele mai importante sunt punctele. Este foarte important că am câştigat astăzi. Am spus-o că meciul de astăzi va fi şi mai greu decât cel cu FCSB. Dacă pierdeam nu mai conta meciul cu FCSB. Avem jucători care pot face diferenţa, jucători foarte buni, cu o tehnică foarte bună. Azi nu am avut inspiraţia necesară, dar trebuie să fim mulţumiţi. Am suferit, sunt sigur că lucrul ăsta nu se va mai întâmpla la următorul meci şi vom avea o altă reacţie”, a declarat Laurențiu Reghecampf după joc.