După ce a slăbit 61 de kilograme în ultimul an, Oazana Barbancea va ajunge din nou pe masa de operații pentru remodelarea corpului. Mai exact, ea își dorește coapse mai mici și sâni mai fermi.

Corpul Ozanei Barabancea a suferit o transformare colosală după operația de micșorare a stomacului. Ea a reușit să dea jos peste 60 de kilograme, dar nu vrea să se oprească aici. Este dispusă să se mai opereze pentru câteva retușuri care o vor face să arate și mmai bine.

„Nu am crezut niciodată că pot arăta aşa. Mi-a fost frică să mă uit în oglindă, am spus: Doamne, nu sunt eu asta. Totul doare, dar am oameni lângă mine care mă ajută. Operaţia de stomac a fost mai uşoară, acum trebuie să stau pe spate, acum nu pot să mă mai mişc dreapta, stânga, mă ţine, dar când mă văd în oglindă zic că merită tot efortul. Nu am putut să merg la biserică, nu pot să merg, dar a venit preotul acasă… Doctorul mi-a spus că o să arăt ca în liceu. Trei luni am negociat cu mine. Am făcut trei operaţii în una: spate, burtă şi blefaroplastie. Mai vreau sânii şi coapsele, unii spun că am am un nas urât, eu nu cred, dar dacă e nevoie îl operez şi pe ăsta” a declarat Ozana Baranacea la „Acces Direct”.

Ozana Barabancea recunoaște că și-a schimbat tot stilul de viață după ce și-a făcut operația de micșorare a stomacului.

”Stilul meu de viaţă e ordonat. Beau foarte multă apă. Încerc să merg la sală de 3-4-5 ori pe săptămână. El mă ajută să am un tonus minunat. Trebuie să fac şi masaj. Pielea îmi răspunde destul de bine. Savurez orice mâncare. Important e să nu mă prindă masa cu gândul în altă parte. Nu avem plăceri vinovate. Când am timp gătesc. Acum, sinceră să fiu am pe cineva care mă ajută. Îmi mai iau şi de la supermarket când sunt în viteză„, a adaugat Ozana Barabancea.