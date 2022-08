(P) 3 detalii la care e musai să fii atent când cumperi un telefon la mâna a doua

Piața telefoanelor second hand crește de la o zi la alta. Iar această tendință este una cât se poate de normală, ținând cont de ritmul accelerat în care se lansează tot mai multe modele noi de smartphone-uri. În plus, nevoia noastră de conectare permanentă la tehnologie are un trend ascendent, pe măsură ce realizăm că multe dintre aplicațiile pe care le putem descărca ne pot face viața mai ușoară.

Dacă ai decis să-ți cumperi un telefon recondiționat, ai luat o decizie excelentă! În primul rând, vei reuși să economisești o sumă considerabilă, ținând cont că poți comanda un smartphone refurbished chiar și la jumătate de preț față de unul nou, proaspăt scos din cutie. De ce să plătești pentru un iPhone 12 Pro peste 5.000 lei, când îl poți lua cu aproximativ 4.000 lei? Sau de ce să dai pe un iPhone 11 Pro toate economiile tale, când îl poți lua, la mâna a doua, cu mai puțin de 3.000 lei? Mai mult decât atât, vei ajuta la reducerea poluării, prin susținerea refolosirii gadgeturilor.

Cu toate acestea, atunci când cumperi un telefon la mâna a doua, e necesar să fii atent la câteva aspecte, pentru a fi sigur că investești într-un dispozitiv care te va servi luni, dacă nu chiar ani la rândul, fără nevoia de a fi reparat.

Tocmai de aceea, în rândurile de mai jos, ți-am pregătit trei detalii la care e musai să fii atent înainte să achiți noul tău telefon recondiționat. Iată care sunt acestea.

Asigură-te că telefonul nu este furat

Din păcate, printre atât de multe oferte peste care poți da online, se pot ascunde și anunțuri de vânzări ale unor telefoane furate. În afară de riscul de a te trezi cu Poliția la ușă imediat ce vei deschide telefonul, mai există și riscul de a nu putea folosi dispozitivul, pentru că e posibil ca acesta să fie blocat sau să nu permită utilizarea unei cartele SIM.

Pentru a te asigura că telefonul pe care vrei să-l cumperi nu este furat, verifică codul IMEI al dispozitivului, format din 15 cifre, pe care îl vei găsi în Setările smartphone-ului. Codul IMEI este un fel de CNP al dispozitivului, adică un cod unic. Imediat ce l-ai aflat, îl poți introduce pe imeicheck.com/imei-check pentru a afla dacă telefonul este furat sau nu.

Dacă vei comanda un telefon recondiționat dintr-o sursă sigură, verificată, la care au mai apelat și alți cumpărători, nu ai de ce să îți faci griji în privința asta, pentru că în acest caz toate telefoanele sunt verificate.

Verifică sănătatea bateriei

De cele mai multe ori, cei care vând un telefon pe care l-au folosit anterior vor să „scape” de el pentru că bateria acestuia „nu mai ține”. Altfel spus, unul dintre cele mai comune motive pentru care un vânzător privat postează un anunț cu un telefon la mâna a doua este pentru că dispozitivul se descarcă mult prea repede.

Presupunem că nu îți dorești un telefon dependent de încărcător, care ar fi mai degrabă unul fix, decât unul mobil. De aceea, îți sugerăm să intri în Setările smartphone-ului și să cauți în meniu Bateria. Aici vei vedea informații referitoare la sănătatea bateriei, precum numărul total de reîncărcări și capacitatea maximă a acumulatorului.

Dacă telefonul afișează mai puțin de 80% la baterie, poate ar fi indicat să te reorientezi către un alt dispozitiv.

Asigură-te că nu a luat contact cu apa

Da, multe dintre telefoanele pe care le poți cumpăra sunt certificate IP68, ceea ce înseamnă că, oficial, sunt rezistente la contactul sau chiar submersia (scufundarea) în apă. Totuși, pentru că vorbim de un telefon second hand, e bine să știi că, de la un contact cu apa la altul, toate membranele care nu permit lichidului să pătrundă în dispozitiv se slăbesc.

Asta înseamnă că rezistența la apă scade din ce în ce mai mult, pe măsură ce dispozitivul a ajuns să fie stropit sau scufundat, voit sau accidental, în apă.

Telefoanele iPhone sunt echipate cu indicatori de contact lichid (LCI). Indicatorul este, în mod normal, alb sau argintiu, însă când telefonul are contact cu vreun lichid, acesta devine roșu. Poți vedea în imaginea de mai jos, în funcție de modelul de telefon care te interesează, dacă smartphone-ul pe care te pregătești să îl cumperi a fost sau nu expus la lichide.

Acestea sunt cele mai importante trei detalii la care e musai să fii atent când cumperi un telefon la mâna a doua. Dacă vrei să scapi de aceste verificări, cel mai indicat ar fi să comanzi un smartphone second hand dintr-o sursă de încredere.