(P) 7 ocazii ideale pentru a oferi trandafiri criogenati

Atunci cand facem un cadou unei persoane pe care o indragim, ne dorim ca acesta sa fie cat mai interesant si mai deosebit. Adesea optam pentru flori, deoarece e foarte simplu sa cream un dar unic, alegand, de fiecare data, flori diferite aranjate in diverse forme.

Alaturi de florile proaspete care formeaza buchete si aranjamente minunate, avem optiunea de a alege florile nemuritoare. Acestea sunt reprezentate, de fapt, de superbii trandafiri criogenati de la Maison d’Or, care au setat noile tendinte in materie de cadouri. Ei pot fi oferiti in orice moment, fara niciun motiv, insa sunt ideali in special pentru 7 tipuri de ocazii:

Zilele de nastere

Trandafirii nemuritori reprezinta cel mai inspirat cadou pentru zillele de nastere ale persoanelor iubite. Culorile diverse din care poti alege, modul in care acestia vin ambalati (in cupole de sticla sau in cutii acrilice), dar si faptul ca pot rezista chiar pana la 25 de ani, fara a necesita ingrijiri deosebite sunt doar cateva dintre motivele pentru care sa alegi trandafiri criogenati drept cadou pentru cineva apropiat.

Zilele onomastice

Zilele onomastice de peste an reprezinta alte ocazii de a petrece momente de neuitat alaturi de sarbatoriti. Astfel, si cadoul pe care il oferi trebuie sa fie unul memorabil, iar trandafirii criogenati sunt prima optiune la care ar trebui sa te gandesti. Alegand un astfel de dar vei avea certitudinea ca destinatarul sau va avea intotdeuna un motiv sa isi aminteasca de tine. Chiar si peste ani, splendoarea acestor trandafiri criogenati va ramane intacta, luminand chipurile celor din jur cu zambete sincere.

Ocaziile aniversare

In viata fiecaruia dintre noi exista ocazii in care sarbatorim anumite impliniri si reusite. Asadar, daca vrei sa marchezi aniversarea casatoriei, sau daca doresti sa feliciti o persoana draga pentru o reusita din viata sa, cum ar fi un proaspat absolvent sau o femeie ce tocmai a devenit mamica ori sa celebrezi Martisorul si Ziua Internationala a Femeii, un trandafir criogenat ar putea sa te scape din impasul alegerii cadoului.

Ceremonii de casatorie

Atunci cand oameni dragi sufletului nostru au luat decizia de a-si uni destinele si ne-au invitat sa fim partasi la ceremonia de casatorie si la petrecerea de dupa, un gest frumos din partea noastre este sa alegem un cadou pentru viitoarea mireasa. Pentru ca este o zi atat de importanta pentru ea, cadoul trebuie sa fie pe masura si sa reprezinte o mica mostra a frumusetii acestor momente, de care ea isi va aminti si peste an. Evident, si in acest caz, un trandafir criogenat, in cupola de sticla sau poate chiar mai multe fire asezate in cutii acrilice sunt o idee mai mult decat inspirata.

Ceremonii de botez

Ziua in care un copilas primeste taina botezului este un moment plin de semnificatie si totodata incarcat de emotie pentru parintii sai. Mamica este cea care trebuie felicitata cu aceasta ocazie, in semn de bucurie pentru minunea care s-a petrecut in viata sa, iar un trandafir criogenat simbolizeaza aceste sentimente unice pe care le traim in asemenea clipe.

Vizitele la spital

Un moment mai putin placut prin care putem trece la un moment dat este sa facem o vizita unui om drag aflat in spital. Gestul de a-i oferi un buchet de flori poate chiar sa aiba forta de a-i aduce acestuia zambetul pe buze, insa aceasta practica este complet interzisa in unele institutii medicale. De aceea, o alternativa a buchetelor clasice de flori o reprezinta alegerea unui trandafir criogenat, printre putinele tipuri de flori permise in saloanele de spital. Acestia nu au miros, au dimensiuni reduse si compacte, asa ca nu vor aduce niciun fel de disconfort pacientilor.

Prima intalnire

Prima intalnire este un alt moment plin de emotii si de intrebari. Perceptia pe care celalalt o are despre noi este un lucru pe care il putem face totusi sa fie in favoarea noastra. Gesturile mici, dar care au o mare valoare sunt cele mai importante, asa ca, pentru prima intalnire este o idee foarte buna sa-i oferi potentialei tale partnere trandafiri criogenati. Opteaza pentru o cutie de trandafiri nemuritori de culoare alba sau galbena, culori care semnifica sinceritate si deschidere.