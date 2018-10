(P) Carucioare copii 2 in 1 versus carucioare copii 3 in 1. Ce sa alegi?

Noile carucioare copii vin disponibile in diverse si numeroase variante, astfel ca pentru parinti aceasta nu reprezinta intotdeauna o alegere prea usoara. Dar partea buna este ca aveti de unde selecta, iar sansele de a gasi un model care sa raspunda perfect cerintelor dumneavoastra (si ale bebelusului) sunt foarte mari. Mai multe oferte pentru carucioare copii gasiti aici.

Cele mai populare tipuri de carucioare copii sunt urmatoarele:

– carucioare copii 2 in 1/ carucior transformabil (cu scoica SAU landou)

– carucioare copii 3 in 1 (cu scoica SI landou)

– carucior copii sport tip umbrela

Carucior copii Britax HOLIDAY Cosmos Black, 0 – 15 kg (Negru)

– carucior doi copii/ carucior gemeni si tripleti

Modelul sport il cunoasteti pentru ca este cel standard, iar modelul special pentru gemeni si tripleti este astfel fabricat incat sa permita transportul a doi- trei copii simultan. In continuare vom discuta insa mai pe larg despre cele doua tipuri de carucioare copii cu sistem modular: 2 in 1, respectiv 3 in 1.

Acestea sunt cele mai moderne carucioare copii si prezinta principalul avantaj de a se putea metamorfoza rapid pentru a fi utile in diverse stadii de varsta ale copilului. De la nastere si pana la 2 -3 ani cand merg cu caruciorul, copiii trec prin mai multe etape de dezvoltare. Prin urmare, este perfect justificat sa cumparati un carucior care sa ia o forma adecvata in fiecare etapa din cresterea copilului.

Carucioare copii 2 in 1 cu sistem transformabil

Desi au preturi putin mai piperate comparativ cu modelele clasice, carucioarele standard asigura un plus de confort si siguranta pentru copil. Sunt solide, se manevreaza usor si cresc impreuna cu cel mic.

Aceste tipuri de carucioare copii au in componenta un model standard si scoica auto sau landoul. Caruciorul in format scoica auto este foarte util pentru transportarea copiilor mici cu masina, in conditii de maxima siguranta. Mergeti la munte, in parc, in vizita sau la medic sau la cumparaturi – oriunde va deplasati cu masina, asezati copilul in scaun auto tip scoica, iar cadrul caruciorului pliati-l si asezati-l in portbagaj. Cand ajungeti la destinatie scoateti scoica in care se afla copilul si montati-o rapid si usor pe cadru. In acest timp copilul dumneavoastra poate sa se bucure de somn neintrerupt. Dupa 4 luni copilul incepe sa isi ridice spatele asa ca parintii pot regla spatarul caruciorului in consecinta. Incepand cu 6 luni copilul sta in fundulet, astfel ca de acum el poate fi asezat fara probleme in caruciorul sport.

Unele carucioare reversibile 2 in 1 inlocuiesc scoica de masina cu un landou. Acesta este un cosulet mai mare unde copilul poate fi asezat pe o suprafata plana. Atat landoul cat si scoica se pot prinde cu centura de siguranta in timpul deplasarii cu masina. Odata cu cresterea copilului spatarul landoului se poate ridica putin, urmand ca dupa 6 luni acesta sa fie inlocuit de caruciorul sport (a doua imagine metamorfozata a caruciorului 2 in 1).

Carucioarele de copii cu sistem modular 2 in 1 sunt prevazute cu spatar ajustabil, cadru aluminiu fiabil pentru mai multa siguranta, huse buretate pentru confort sporit, huse ploaie, mecanisme inteligente pentru asamblare/ dezasamblare rapida si roti pivotante.

Recomandari carucioare copii cele mai bune si moderne modele 2 in 1 de la evoMAG

Carucioare copii ieftine cu maner reversibil – Carucior Chipolino Malta Frappe Jeans 2018, 0-15 kg, scaun auto copii (Bej)

Carucior modular 2 in 1 Juju Happy In The Park (Rosu)

Carucior copii Lorelli Aurora Air 2in1 Rose&Beige Fashion Girl 2017, 0 – 3 ani (Roz/Bej), cu spatar reglabil

Numeroase oferte speciale accesorii carucioare si carucioare copii ieftine (inclusiv carucior copii 1-2 ani, carucior copii 1 an, carucior copii 6 luni, carucior nou nascut) cu transport gratuit sunt disponibile in magazinul online evoMAG.

Carucioare copii 3 in 1 sistem modular

De data aceasta nu mai discutam de compromis, intrucat nu trebuie sa mai alegeti intre scoica auto si landou. In designul carucioarelor 3 in 1 intra scoica de masina, cosuletul tip landou si caruciorul propriu zis. Este unul din cele mai avansate modele de carucioare copii, agreate de toti parintii care cauta confort maxim de manevrare si o solutie optima de stabilitate pentru cel mic. Datorita constructiei extinse, caruciorul 3 in 1 poate fi utilizat inca de la nasterea copilului si pana cand acesta implineste 2 – 3 ani (carucioare nou nascuti si carucioare copii 1-3 ani, carucioare copii peste 6 luni). Iata ca discutam despre o investitie pe termen lung, o achizitie pe care o faceti o singura data. Carucioarele 3 in 1 reprezinta cea mai versatila si completa solutie pentru transportarea copiilor si nou-nascutilor.

Cele mai moderne carucioare copii 3 in 1 vin in formula completa, cu design robust (manere reversibile), dar totodata foarte ergonomic (posibilitate de reglare pe inaltime, numeroase pozitii de inclinare), cu sisteme speciale de compunere/ pliere tip carte pentru transport facil si numeroase elemente de detaliu care pluseaza la capitolele siguranta si confort.

Recomandare carucioare 3 in 1 de la evoMAG

Carucior sport chipolino ergo Chipolino Aura 3:1 Smoked Pearl Linen Melange 2018, 0-15 kg (Gri)

In afara de cărucioarele pentru copii pe lista de cumparaturi a parintilor se pot afla si urmatoarele produse: jucarii lego, inaltator auto, corturi de joaca, carusele muzicale, scaune de masa, suzete si accesorii, centre de activitate, masinute electrice, incalzitoare biberoane, jucarii de exterior, jucarii interactive, patuturi copii, aspiratoare nazale, jucarii educative, biciclete copii, saltele patuturi, scaune auto copii, tarcuri copii, scaune masa etc.