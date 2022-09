(P) Inter Milano și AS Roma își dau întâlnire sâmbătă, de la ora 19:00. Pe ce echipă au pariat suporterii

Sâmbăta aceasta are loc unul dintre cele mai așteptate meciuri din Seria A. Inter Milano și AS Roma vor juca în cea de-a 8-a etapă din campionatul italian de fotbal din acest an.

Din primele top 5 campionate din Europa, cursa pentru titlu în Serie A pare a fi cea mai spectaculoasă. Cele mai bine trei clasate din sezonul trecut, inclusiv campionii de la AC Milan, nu se află în prezent în primele patru poziții. Meciul va putea fi urmărit pe data de 1 octombrie 2022, de la ora 19:00.

Inter Milano – AS Roma, derby-ul din Serie A în care echipele sunt departe de așteptări! Care sunt cotele la pariuri (P)

Napoli (17 puncte), Atalanta (17 puncte), Udinese (16 puncte) și Lazio Roma (14 puncte) conduc în clasamentul primei ligi a campionatului italian.

Dacă vă înregistrați un cont nou pe Mozzartbet puteți beneficia de un bonus de bun venit pentru primele 3 depozite de până la 1750 RON.

Roma sunt adversarii împotriva cărora cei de la Inter au câștigat cele mai multe meciuri în Serie A: 75 din 178 de meciuri, au fost 54 de egaluri și 49 de reușite sa romanilor. Capitolinii sunt cei împotriva cărora nerrazzurri au marcat cel mai mult în competiție, 290 de goluri.

La nerrazzuri Lautaro Martinez nu a reușit să înscrie în ultimele trei meciuri din Serie A, așa că Lukaku va trebui să marcheze goluri imediat. Cel mai bun jucător pentru echipă a fost, în ultimele partide, Nicolo Barella.

AS Roma nu trece printr-un moment foarte bun. Jose Mourinho a adus romanilor primul trofeu în 14 ani, câștigând UEFA Conference League. Și peste vară, au mai semnat Paulo Dybala, Andrea Belotti și Georginio Wijnaldum. Dar echipa e acum pe locul 6.

Care sunt echipele probabile la Inter – AS Roma?

Inter: Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens – Martinez, Dzeko. Antrenor: Simone Inzaghi

AS Roma: Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Celik, Cristante, Matic, Spinazzola – Pellegrini, Zaniolo – Abraham. Antrenor: Jose Mourinho