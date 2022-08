(P) La Oxford studiezi Summer Vibes! … pe yacht!

Hotelul Oxford din Mamaia te trimite pe Yachtul Alezzi indiferent dacă ți-ai făcut sau nu temele! Sau, mă rog, poate că ai de făcut o singură temă: să te cazezi pe www.hoteloxford.ro și să te lași purtat de val. La propriu!

Rezervi pachetul cu două nopți de cazare și mic dejun inclus pentru două persoane și ai acces gratuit la una dintre petrecerile organizate la bordul Alezzi Yacht! Calendarul evenimentelor îl găsești pe https://alezziyacht.ro/ , dar dăm și noi din casă:

În mini-vacanța din acest weekend prelungit ai liber la distracție alături de Pepe, Mentol, Dirty Nano, Taraful Rutenilor, Staff Da Campo, Ellie White, Adrian Saguna!

…pentru că mini-vacanța tot vacanță e și pe Alezzi Yacht o sărbătorim împreună cu cei mai tari artiști:

PEPE încinge atmosfera pe Alezzi Yacht cu ritmul fierbinte al muzicii sale, vineri 12 august, alături de DJ MENTOL. Cele mai wow remixuri se vor auzi sâmbătă, 13 august, când Dirty Nano urcă la bord, iar în aceeași seară CARMEN CHINDRIȘ & TARAFUL RUTENILOR încing o petrecere de zile mari. Duminică 14 august sunt invitați STEFF DA CAMPO și ELLIE WHITE și zbori…over the rainbow, so, high. Luni 15 august, urăm direct de pe mare, “𝑳𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕̦𝒊 𝒂𝒏𝒊” Marinei Române, alături de Adrian Saguna și tot așa! Și când spunem “tot așa” spunem “tot așa până la sfârșitul sezonului”! Pe Alezzi Yacht nu poate ține vara pasul cu evenimentele, concertele, surprizele și petrecerile organizate de echipa care se ocupă de clubul plutitor de pe litoralul românesc. Dar poate poți tu! Ai toată luna august să afli:

Pe 19 august, ambarcațiunea va sparge cât mai multe ”𝑽𝒂𝒍𝒖𝒓𝒊” alături de cei de la 3 SUD EST, iar ADRIAN FUNK, PASCAL JUNIOR și CRISTINA VASIU se întrec și în ultima lună de vară în a-ți oferi senzații tari și momente de neuitat.

DJ Dark & Mentol te ține always in a mood! Că așa este pe Allezi Yacht – the club going up, după cum ne promite Burak Yeter pe 27 august.

Iar evenimentele #beton nu se opresc aici ci, până la sfârșitul sezonului, te poți delecta cu show-ul a zeci de artiști, cu cele mai cool petreceri, surprize nebănuite, artificii și spectacole de lumini nemaivăzute, dar pe care îți garantăm că le vei vedea din plin!

Alege petrecerea la care vrei să participi, cazează-te la Oxford și noi te așteptăm la… cursuri de #party #yachtfun #muzicalive #CeleMaiCoolConcerte #artificii

Vara asta se intră fără examen!