(P) Mamă de fetiță și model videochat

România anului 2018 nu contenește în a ne surprinde în fiecare zi. 365 de zile din 365. Am fost luați prin surprindere de venirea ninsorii în luna Ianuarie, avem cele mai multe proteste la activ din Europa, prețurile au crescut considerabil la absolut orice produs, rata șomajului este într-o continuă creștere, iar lista poate continua la nesfârșit. În această Românie despre care vă vorbeam, toată lumea aleargă după succes. Cu toate astea, însă, mulți dintre ei nu îl ating niciodată. Din teamă, sau poate din comoditate, mulți români se trezesc la peste 40 de ani cu întrebarea „Cum ar fi fost dacă…?”.

Nu este și cazul Georgianei. Georgiana are 31 de ani și o fetiță superbă în clasa a6a, într-un liceu din București. Este o mămică singură, așa că a trebuit să facă „ceva” pentru a-și întreține copilul.

Am găsit-o pe Georgiana pe YouTube, pentru că filmulețele cu ea au devenit virale și au fost share-uite de mii de oameni. Așa că ne-am gândit să îi punem câteva întrebări, altele decât cele la care a răspuns, deja, în filmulețele respective. Cum a început, de ce a început, cât câștigă și dacă regretă ceva.

Georgiana, spune-ne pe scurt cine ești, cu ce te ocupi și cum ai ajuns să faci videochat…

„M-am născut și am copilărit la marginea Bucureștiului, într-o familie săracă. Din păcate, studiile mele s-au oprit la liceu, pentru că acasă aveam o situație extrem de urâtă, care nu mi-a permis să continui. Este o poveste tristă, nu aș vrea să intru în toate amănuntele, pentru că acum sunt focusata pe cu totul altceva. Dar, pe scurt: l-am cunoscut pe Făt-Frumos, timp în care eu lucram în bucătărie la un restaurant – am început prin a spăla vasele. La doi ani după aceea, am rămas gravidă, a fost totul ca într-un vis și îi mulțumeam lui Dumnezeu înainte de culcare pentru tot ce mi-a dat. Am avansat în bucătărie, de la spălător de vase am ajuns bucătar-șef în aproape cinci ani, iar după… Totul s-a prăbușit, odată cu plecarea lui. Din nou, nu aș vrea sa intru în niște amănunte dureroase…”

Cum ai trecut de la bucătărie la videochat?

„Salariul meu ajungea la aproximativ 4.000 de lei, însă lucram 12h/zi, 4 zile pe săptămână. Practic, timp de copilul meu nu aveam absolut deloc, și nici salariul nu mă mulțumea foarte tare, având în vedere faptul că sunt o mamă singură. Iar cu videochatul a fost așa, un gând preț de o clipă, cu „de ce nu?”, și am mers mai departe. Am zis că dacă e să meargă, merge, dacă nu, mă întorc în bucătărie. Dar a mers, și chiar a mers foarte bine.”

Ce înseamnă „foarte bine”? Cât câștigi?

„Acum, aproximativ 8.000$ în fiecare lună, dar timpul meu liber este timpul meu liber. Când e fetița la școală, eu sunt la studio. Când fetița iese de la școală, mă duc să o iau, mergem împreună acasă. Ideea e că, apropo de YouTube și clipurile care au apărut acolo cu mine… multă lume judecă. Și judecă fără să știe despre ce vorba, asociază videochatul cu prostituția, iar asta e cea mai mare greșeală. Eu am scăpat de prejudecățile astea, nu mă interesează criticile și nici nu mă afectează în vreun fel.”

De la ce studio lucrezi? Și de ce nu ai ales să faci videochat de acasă?

„Pentru că e altceva să ai o echipă în spate, să te ajute când întâmpini o problemă. În plus, amenajările din studio nu se compară cu orice aș face eu acasă. Și mă refer aici la aparatură, în care s-au investit foarte mulți bani, la designul interior, la tot. Studio videochat Charm Studios. Și i-am ales după ce am făcut mult research. Sunt profesioniști, au un mediu corporate de lucru, sunt fix lângă Baroul București și, cel mai important: lucrează legal!”

Sfătuiești alte fete să facă videochat? Dacă da, spune-ne care este rețeta succesului!

„Depinde. Nu toată lumea este făcută pentru asta, cu siguranță. Așa cum am mai spus-o, nu trebuie să fii 90-60-90, trebuie să fii isteață, să vrei, să știi să asculți sfaturi. Trebuie să știi să faci diferența între ce se întâmplă în studio și… ce se întâmplă când părăsești ușa studioului. Și trebuie să îți alegi un studio de videochat în care să te simți bine. E foarte important!”

