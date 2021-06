(P) Model Best Studios: Locul 1 mondial și peste 200.000 de dolari câștigați într-o lună

Dacă în anul 2018 numărul modelelor de videochat în România atingea puțin peste 100.000, industria s-a extins de 4 ori pe timp de pandemie, estimându-se în contextul actual aproximativ 450.000 de modele de videochat. Aceste numere atestă faptul că videochatul este o industrie care magnetizează dorințele femeilor ambițioase din România.

Analizată în plan extins, această creștere fulminantă a numărului de modele atrage după sine și foarte multă competitivitate. Astfel, modelele sunt nevoite să își adune toate atuurile și cunoștințele pentru a face față cu brio unui asemenea nivel de competitivitate. Cu toate acestea, româncele au arătat din plin că se poate.

În cadrul Best Studios, un model nou a demonstrat faptul că SE POATE. Fără experiență în domeniu, dar cu extrem de multă motivație și ambiție, poți să te clasezi de 4 ori consecutiv pe prima poziție, cu cele mai mari încasări înregistrate, pe cea mai prestigioasă platformă de videochat din lume, LiveJasmin.

Maria de la Best Studios – încasări record în doar 6 luni de activitate

Maria, modelul de videochat care a pariat pe sistemul de training și modul de lucru propus de Best Studios București, a reușit imposibilul în doar 6 luni de zile: ea s-a clasat de 4 ori consecutiv pe prima poziție a încasărilor pe LiveJasmin.

„Maria este în echipa Best Studios de puțin peste 6 luni și a venit fără niciun strop de experiență în domeniu. Ea a lucrat înainte în administrație publică și a terminat o facultate. Are cunoștințe generale bune, un nivel de limba engleză avansat și a observat că orice oportunitate poate să îți aducă un plus de valoare. A înțeles din prima faptul că echipa Best Studios este cea care te ajută, că trainingul este axat pe dezvoltare personală, pe comunicare și că aceștia sunt pașii pe care trebuie să îi facă și atunci când ajunge în online. A înțeles, de asemenea, că nu este vorba doar despre nuditate, că este vorba despre menținerea conversațiilor în relaționarea cu membrii” – declară managerul operațional Best Studios.

Drumul Mariei la Best Studios a fost pavat cu răbdare, dedicare, ore suplimentare ca să crească la început, muncă, motivație și ajutor 24/7 din partea trainerilor profesioniști. Ea a decis să urmeze și să implementeze întocmai radiografia sistemului de training Best Studios, perfecționat încontinuu de peste 10 ani, iar rezultatele s-au văzut foarte rapid.

„Maria a venit cu propriul ei pachet de atuuri și s-a lăsat susținută de la început de către echipa Best Studios. În acest mod a reușit ca în primele 2 săptămâni să câștige 7.780,78 de dolari.” – declară managerul operațional Best Studios.

De 4 ori consecutiv, un model Best Studios este numărul 1 MONDIAL la încasări

Maria domină Topul mondial al încasărilor pe LiveJasmin de 4 perioade de lucru consecutive, respectiv de 2 luni de zile. Prima dată, ea a reușit să ocupe prima poziție în Topul câștigurilor în perioada 14 aprilie 2021 – 27 aprilie 2021, când a încasat colosala sumă 68.776,21 dolari pe LiveJasmin. De aici, modelul de videochat Best Studios s-a dus tot mai sus.

În perioada 28 aprilie – 11 mai, Maria a încasat 97.078,35 dolari, iar între 12 mai – 25 mai, modelul a încasat nu mai puțin de 102.304,08 dolari. În perioada cea mai recent încheiată, Maria s-a clasat din nou pe primul loc la încasări pe platforma de videochat LiveJasmin, datorită veniturilor de 103.146,73 dolari, chiar dacă concurează cu modele naționale și internaționale de elită.

De la primul contact cu mediul online ca parte din echipa de modele Best Studios – noiembrie 2020 până la data de 8 iunie 2021, Maria a avut încasări totale de 476.394,64 dolari, cu un total de 1.100 ore, 58 minute și 30 secunde online. Pe oră, un model de videochat de top pe LiveJasmin încasează peste 1.700 de lei, peste salariul minim lunar din România.

Studioul de videochat Best Studios este cel care lansează și promovează modele de videochat de elită la nivel global. Best Studios este în industria videochatului de mai bine de un deceniu, reușind să creeze prin dedicație, profesionalism și inovație un sistem de training care asigură succesul modelelor într-o industrie tot mai competitivă.