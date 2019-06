(P) Păreri despre Kendra Studio ale ispitei Bianca Pop de la Insula Iubirii

In urma cu cateva zile, ispita Bianca Pop, a fost in vizita la Kendra Studio, cel mai mare studio de videochat freemium din tara. Aceasta, impreuna cu echipa studioului, au organizat un giveaway, pe care cei de la Kendra il organizeaza lunar pe pagina lor de instagram, in urma caruia studioul a oferit cadou o geanta de firma. In urma vizitei, vedeta, si-a format diferite pareri despre Kendra Studio pe care nu le-a tinut ascunse.

Ispita a marturisit ca s-a simtit foarte bine in compania celor de la Kendra Studio, spunand despre acestia ca sunt oameni profesionisti si implicati. Vedeta a fost, de asemenea, impresionata de sediul modern in care se afla studioul, de faptul ca fetele primesc suport 24/7, lucreaza doar 7 ore pe zi si au parte de make-up profesional. Fiind adepta operatiilor estetice, Bianca a fost incantata de faptul ca fetele pot sa primesca imprumut pentru realizarea operatiilor estetice si le-a sfatuit pe tinere sa opteze pentru aceasta varianta daca isi doresc o schimbare de look si daca au nevoie de un boost de incredere.

In timpul vizitei in studioul de videochat, Bianca a intrat live pe pagina ei de instagram unde le-a sfatuit pe tinerele fete care o urmaresc si care isi doresc sa faca bani si sa ajunga unde a ajuns ea, sa apeleze cu incredere la Kendra Studio. Chiar daca vedeta a spus in nenumarate randuri ca nu a facut videochat, recunoaste ca este un mod legal de a face sume frumoase de bani iar studiourile ofera mediul necesar si suport in acest domeniu.

Pentru mai multe pareri despre Kendra Studio si informatii despre domeniul videochatului intrati pe www.kendrastudio.ro.