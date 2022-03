(P) Un gălățean a ridicat media veniturilor în tot județul: a luat un jackpot enorm de la Casa Pariurilor!

Dacă ne înjurați că avem un job simplu, nu e așa. Să vezi 24/7 că alții fac milioane de lei atât de ușor când tu câștigi banii ăștia într-o sută vieți…Dar să nu ne plângem! Ne place că putem să-i facem pe alții fericiți și să le auzim fericirea la telefon când îi sunăm pentru interviu.

Zi de zi, mii de clienți. Intră pe site, în app sau în agenție, pleacă la ei acasă cu bani-grămadă de la aparate, cu bilete câștigătoare la pariuri pe sport, pe Lucky Six sau Lucky X ori Next Six și alte virtuale.

Așa i s-a-ntâmplat și lui N.D. din județul Galați. A luat Jackpot-ul mare EGT, 2.013.891 lei. Cu virgulă, cu tot. La POP Ultimate Hot. L-a lovit când chiar se aștepta, omul. Așa ne-a zis. Că a avut feeling-ul că vine.

Și ce-a mai venit! Cu vârf și îndesat. Și cu numai 10 lei spin-ul vieții lui. Noi n-am stat să ne minunăm. L-am sunat să-l întrebăm cum a făcut. Și am aflat că e mult mai simplu decât își imaginează oricine. Asta înseamnă să joci la Casa, asta înseamnă să-ți faci cazinou acasă.

O întrebare Ultimate Hot … cum e să fii bogat?

Wow, e chiar Ultimate Hot. Sentimentul e unic, îți oferă liniște și îți satisface toate poftele.

Cui i-ai spus prima oară că ești mai bogat cu 2 milioane de lei?

Prima a fost soția, apoi surorile, care în acel moment erau împreună la cumpărături.

