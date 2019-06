Papadopol va plăti ”o sumă generoasă” pentru pensia alimentară!

Nu a mai existat cale de împăcare între actorul Alexandru Papdopol și Ioana Ginghină! Cei doi au semnat actele de divorț și s-au înțeles și în privința pensiei alimentare.

Chiar dacă pe ultima sută de metri se credea că cei doi actori vor renunța la acțiunea de divorț, după ce au avut o discuție în prealabil despre această posibilitate, s epare că nu a mai existat cale de înțelegere și s-a ajuns la notar.

Ioana Ginghină a făcut prima sa declarație după ce a semnat divorțul de Alexandru Papadopol. Ea a explicat și cum s-au înțeles în privința pensiei alimentare.

”Am fost astăzi la notar și am divorțat de comun acord. Toate discuțiile au fost civilizate. Am stabilit custodia comună a Ruxandrei. Într-adevăr, a durat două ore sa discutăm programul de vizitare a fiicei noastre și toate celelalte condiții ale custodiei. Unde va petrece Ruxi Crăciunul, Paștele și vacanțele. În privința pensiei alimentare, am stabilit o sumă generoasă. Tatăl ei o va sprijini și de acum încolo foarte mult. Nu am putut face partajul bunurilor comune tot în cadrul acestei întâlniri, întrucât nu avem finalizate toate actele pentru casa pe care am construit-o împreună, printre care și intabularea. Din discuții, partea lui din proprietate îi va rămâne Ruxandrei. Urmează să ne întâlnim sa rezolvăm cu actele și apoi vom rezolva partajul bunurilor comune tot la notar. Sunt fericită că am rezolvat totul în mod civilizat, la notar, și sunt sigură că vom rămâne într-o relație amiabilă, iar timpul va rezolva toate problemele. Nu am păstrat numele Papadopol, ci am revenit le cel de dinainte de căsătorie – Ginghină”, a declarat Ioana Ginghină pentru click.ro.

Papadopol și Ginghină sunt suflete pereche!

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au șanse de împăcare și pot evita divorțul. O spune Roxana Lușneac Cioriceanu, www.lusneac.com, astrologul care a întocmit, astăzi, astrograma celor doi de compatibilitate și dragoste.

“Ei sunt cumva suflete pereche. Alexandru Papadopol și Ioana se potrivesc și fiecare are de la celalalt ce și-ar dori, el de la o femeie, ea de la un bărbat. Numai că, cei doi au trecut printr-o perioadă mai grea în ultimii doi-trei ani, perioadă care s-a acutizat din septembrie 2018 încoace. Nu au comunicat suficient și fiecare și-a dorit altceva. Greul pentru Ioana a început în toamnă, iar pentru el din iarnă.

Soarele se află pe harta lui Alexandru, iar soarele arde, purifică și dă un ego mai mare. Dă o dorință de a evada și de a trece peste.

La Ioana, care are detașarea în Nodul Sud, se poate spune că perioada aceasta are aspect karmic.

Cei doi se consideră suflete care s-au mai întâlnit în trecut, au avut discuții și s-au despărțit, iar în viața aceasta s-au regăsit. De aceea, ei vor fi întotdeauna compatibili și se vor iubi unul pe altul. E o legătură greu de explicat în cuvinte. E iubire pură, clară, iar ceea ce se întâmplă acum este orgoliu și ego. Alexandru și-ar dori de la ea să nu mai fie prăpăstioasă, să nu mai vadă lucrurile în alb-negru. Ioana îl vede pe Alexandru bărbatul ideal, dar ar vrea ca el să nu mai fie atât de încăpățânat.

Previziunea mea pentru acest cuplu este următoarea: Între ei nu se încheie totul aici! Afirm cu convingere că cei doi sunt o pereche bună, numai că ambii se află în perioade diferite. Alexandru Papadopol se află într-un interval în care este susținut negativ de astre, de unde și accesele sale de orgoliu. El nu poate vedea clar lucrurile și simte ca în mijlocul unei explozii. Nu este sigur încă de ceea ce vrea și acționează din orgoliu, forțat de circumstanțe.

Pentru ei există două posibilități, ori se împacă după luna august, undeva în toamnă, ori se separă definitiv. În concluzie, există o șansă mare ca cei doi să dorescă să se împace la un moment dat. În situația lor iubirea ar trebui să învingă. Sunt foarte compatibili! În locul Ioanei aș amâna acest divorț, pentru că există posibilitatea ca Alex să regrete. Din toamnă, Alexandru va fi mai emoțional, va gândi prin prisma emoțiilor și raționamentului. Acum, cu acest Soare în hartă astrologică, el nu merge pe rațional, ci mânat, împins de la spate de ego”, a explicat Roxana Lușneac Cioriceanu, specialist în Horoscop Vedic (horoscop indian obţinut prin analizarea a 16 hărţi astrale)