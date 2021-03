Lacul IOR din Capitală are, de mai bine de trei săptămâni, culoarea roșie. Această schimbare a fost observată și oamenii locului care se întreabă de unde îi se trage culoarea.

Între timp, Garda de Mediu a anunțat că a fost identificat un posibil poluator, dar verificările continuă. Potrivit unei postări a Fundației Eco-Civica, apa s-a fi umplu de materii fecale și nu doar asta

„Lacul IOR din București este plin de PIPI ȘI CACA!?

Lacul IOR a devenit Lacul Roșu al Bucureștiului, numai că la ultimul fenomenul este natural iar la cel de-al doilea e vorba de poluarea cu fecale!

In urma sesizărilor trimise Gărzii de Mediu, această instituție împreună cu Apele Române au intervenit imediat, au efectuat un control pe lacul IOR și au prelevat probe de apă.

După analiza probelor la un institut abilitat a reieșit clar că lacul e plin de fecale!

A reieșit o calitate slabâ a apei la bacterii coliforme, nitriți și amoniu.

Ceilalți indicatori sunt o treaptă mai sus

Fiind lac natural ce are la bază 3 izvoare, și nu apă curgătoare, potențialul poluator neluând in calcul acest lucru, s-a produs acest fenomen de inroșire pentru că întreaga cantitate de fecale deversată a intrat in reacție cu apa din lac, neexistând fenomenul de diluție și ,,deplasare” a poluării specifice apelor curgătoare.

Garda are identificat un potențial poluator și a dispus PS3 să facă verificările necesare identificării sursei de…fecale.

Stimați cetățeni, vă rugăm să nu intrați in contact cu apa și sub nicio formă nu lăsați copiii să ia contact cu apa.

Bine că fenomenul nu s-a-ntâmplat vara pentru că trebuia închis parcul”. au scris aceștia, pe Facebook.