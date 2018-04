Pariurile zilei: Ieri, 8 sugestii câștigătoare »» Vezi cu ce ponturi facem astăzi profit!

Am continuat săptămâna, așa cum am început-o, mizând pe un nou pachet de pronosticuri excelente! Din cele 10 variante propuse, 8 ne-au adus pe plus. Am investit cu succes pe confruntări din Premier League, La Liga, Eredivisie sau Serie A, dar și pe prima manșă a semifinalei de Cupa României dintre Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș. Derby-ul sibian a fost câștigat de gazde, cu scorul de 1-0.

AFC HERMANNSTADT – GAZ METAN MEDIAȘ SUB 2.5 GOLURI COTA 1.62 (1-0)

BRIGHTON – TOTTENHAM SUB 3.5 GOLURI COTA 1.44 (1-1)

WIGAN – OXFORD UTD 1 HA (-1) COTA 1.46 (1-0, miza returnata)

LIERSE – WAREGEM 3+ COTA 1.57 (1-4)

INTER – CAGLIARI 2-4 GOLURI COTA 1.55 (4-0)

TWENTE – ZWOLLE SUB 3.5 GOLURI COTA 1.48 (2-0)

CELTA VIGO – FC BARCELONA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.44 (2-2, 1-1)

VILLARREAL – LEGANES 1X & 2+ COTA 1.53 (2-1)

Astăzi ne axăm, încă o dată, exclusiv pe fotbal. Play-off-ul din Belgia ne rezervă un derby pe cinste, între Standard Liege și Anderlecht, pentru care selectăm un pronostic simplu pe formația vizitatoare. În Serie A avem programate nu mai puțin de nouă meciuri de pe urma cărora putem scoate o serie de pronosticuri excelente. Le vom vedea la treabă pe Juventus și Napoli, singurele favorite la câștigarea titlului, dar și pe Lazio și Roma, rivalele din capitala Italiei ce au ca obietiv clasarea in top 4 și accederea într-un nou sezon de Liga Campionilor.

”Capul de afiș” al serii din La Liga ne conduce către ”Santiago Bernabeu”, acolo unde anticipăm goluri pe bandă rulantă în disputa Real Madrid și Athletic Bilbao. Completând setul de ponturi cu alte două variante pe goluri din antepenultima etapă a primei ligi olandeze, încheiem cu o sugestie, în cota 1.50, pentru Caen – PSG, a doua semifinală de Cupa Franței.

Succes, tuturor!

STANDARD LIEGE – ANDERLECHT OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.44

BENEVENTO – ATALANTA 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.54

AS ROMA – GENOA 1 COTA 1.45

CROTONE – JUVENTUS 2-4 GOLURI COTA 1.55

NAPOLI – UDINESE SCOR CORECT 1-0 ORICÂND ÎN PRIMA REPRIZĂ COTA 1.44

FIORENTINA – LAZIO PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.50

AZ ALKMAAR – VITESSE GG COTA 1.49

WILLEM II – FEYENOORD 3+ COTA 1.66

REAL MADRID – ATH. BILBAO GG COTA 1.71

CAEN – PSG 3-6 GOLURI COTA 1.50