Pariurile zilei: Ieri am ”înverzit” 7 ponturi! Pentru astăzi, 14 pronosticuri din fotbalul european

Ieri am înregistrat o nouă zi în care am ieșit pe plus grație duelurilor care ne-au ”încălzit” pentru un week-end îmbelșugat din punct de vedere fotbalistic. Am intuit cu succes scenariile din Liga 1, Ligue 1, Ligue 2, dar și alte campionate importante ale Europei, asigurându-ne, în consecință, o nouă doză de profit.

Ponturile câștigătoare ale zilei de vineri:

DINAMO – TIMIȘOARA 1X & 0-3 GOLURI COTA 1.47 (1-0)

DIJON – LYON GOL IN AMBELE REPRIZE COTA 1.45 (1-1, 2-5)

BOURG PERONNAS – NIMES PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.54 (2-2)

WAREGEM – KORTRIJK PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.60 (3-0)

SPARTA PRAGA – JABLONEC 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.40 (2-0)

ZAGLEBIE – LECH X2 & 0-3 GOLURI COTA 1.47 (0-1)

BRAGA – MARTIMO GAZDELE PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.44 (2-0)

Astăzi facem din nou pariurile axându-ne pe evenimentele de top din Europa. În Premier League, mergem pe mâna oaspeților în disputele dintre WBA – Liverpool și Watford – Crystal Palace, în timp ce partida din La Liga dintre Celta Vigo și Valencia, promite spectacol. Investim pe reușite ale ambelor combatante.

Trecem în revistă și cele două confruntări ale zilei în Liga 1, evidențiind întâlnirea Viitorul – FCSB. Relația de prietenie dintre cele două trupe trece pe plan secund, mult mai importantă fiind acum forma excelentă a bucureștenilor. FCSB are in play-off 13 puncte acumulate, dintr-un maxim de 15! Pariem pe un nou succes al echipei lui Dică.

Completând setul de ponturi cu alte variante care favorizează spectacolul fotbalistic din Serie A, Bundesliga și nu numai, suntem pregătiți să dăm din nou lovitura. Succes, tuturor!

VIITORUL – FCSB 2 COTA 1.57

CONCORDIA – FC VOLUNTARI SUB 2.5 GOLURI COTA 1.75

GENK – ANDERLECHT X2 COTA 1.67

WBA – LIVERPOOL X2 & 0-3 GOLURI COTA 1.53

WATFORD – CRYSTAL PALACE X2 & 2+ COTA 1.84

CELTA VIGO – VALENCIA GG COTA 1.74

HIBERNIAN – CELTIC X2 & 2+ COTA 1.35

SASSUOLO – FIORENTINA SUB 3 GOLURI ASIATIC COTA 1.41

AC MILAN – BENEVENTO 1 CU HA (-1.5) COTA 1.74

SPAL – AS ROMA GG COTA 1.95

ESTORIL – BENFICA 2 COTA 1.35

EINTRACHT FRANKFURT – HERTHA BERLIN 1 CU HA (0) COTA 1.40

DORTMUND – BAYER LEVERKUSEN GG COTA 1.56

HANNOVER – BAYERN MUNCHEN GG COTA 1.61