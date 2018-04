Pariurile zilei: Începem săptămâna în forță cu zece ponturi din fotbalul european! Vezi variantele

Ieri am luat o scurtă pauză, în care au putut sa savurăm la maximum bilanțul excepțional al zilei de sâmbătă. Din cele 15 ponturi propuse, nu mai puțin de 12 au fost câștigătoare. Am pariat responsabil, fără să ne asumăm multe riscuri, dar chiar și în acest condiții cotele pronosticurilor au fost bune și foarte bune.

Ponturile câștigătoare ale zilei de sâmbătă:

BENEVENTO – JUVENTUS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.60 (1-2, 2-4)

AS ROMA – FIORENTINA PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.45 (9-1)

MANCHESTER CITY – MANCHESTER UNITED GG COTA 1.80 (2-3)

LEICESTER – NEWCASTLE GOL NEWCASTLE COTA 1.50 (1-2)

AZ ALKMAAR – PSV GG COTA 1.44 (2-3)

SPARTA ROTTERDAM – VENLO 1 CU HA (0) COTA 1.64 (3-2)

HAMBURG – SCHALKE 2+ COTA 1.45 (3-2)

AS MONACO – NANTES GOL NANTES COTA 1.64 (2-1)

ALAVES – GETAFE SUB 2.5 GOLURI COTA 1.50 (2-0)

CELTA VIGO – SEVILLA 2-4 GOLURI COTA 1.50 (4-0)

BARCELONA – LEGANES 1 HA (-1.5) COTA 1.45 (3-1)

DINAMO – CONCORDIA CHIAJNA PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.42 (3-1)

Astăzi, ne axăm pe epilogurile rundelor din cadrul principalelor campionate europene. Mizăm pe spectacol în derby-ul de clasament din Bundesliga, dintre Red Bull Leipzig și Bayer Leverkusen, meci de importanță majoră în bătălia pentru o clasare pe loc de Liga Campionilor. Tot o variantă de pariere pe goluri propunem și pentru duelul dintre Genclerbirligi și Galatasaray, în care oaspeții, la victorie, revin pe prima treaptă a ierarhiei din Super Lig. În La Liga, Villarreal are prima șansă la cucerirea celor 3 puncte, acasă cu Bilbao, într-un meci cu o miză deosebită doar pentru trupa gazdă, clasată pe ultimul loc ce duce în Europa League.

Poposim și în Liga 1, unde astăzi sunt programate 3 partide. În play-out avem înfruntările ultimelor 4 clasate, Juventus – Sepsi și Gaz Metan – Timișoara, în timp ce runda a 4-a din play-off ne mai aduce un derby. FCSB și Craiova vor încerca să profite la maximum de pasul greșit al CFR-ului, acasă, cu Astra. Anticipăm un meci echilibrat, cu puține goluri, pe Arena Național. Pontul nostru are cota 1.62.

FCSB – CSU CRAIOVA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.62

GAZ METAN MEDIAȘ – ACS POLI TIMIȘOARA PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.60

JUVENTUS BUCUREȘTI – SEPSI SUB 2.5 GOLURI COTA 1.48

RED BULL LEIPZIG – BAYER LEVERKUSEN GG COTA 1.65

ȚSKA MOSCOVA – DINAMO MOSCOVA 1X & 0-3 GOLURI COTA 1.37

VILLARREAL – ATH. BILBAO 1 CU HA (0) COTA 1.43

GENCLERBIRLIGI – GALATASARAY GG COTA 1.77

MOREIRENSE – BOAVISTA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.50

AVELLINO – PERUGIA X2 COTA 1.38