Pariurile zilei: Sâmbătă mizăm pe aceste 15 ponturi variate din fotbal »» Vezi care sunt!

Avem parte de un weekend îmbelșugat din punct de vedere fotbalistic și suntem setați să profităm la maximum de pe urma acestui fapt. ”Filtrăm” cele mai importante campionate ale Europei, întreceri ce ne propun evenimente de primă mână, din care extragem un pachet consistent de pronosticuri.

În periplul nostru ”parioristic” facem o primă esacala în Serie A. La treaba le vom vedea pe Roma, Fiorentina și Juventus, însă derby-ul zilei vine din altă direcție. Sampdoria și Genoa ne propun încă un episod din ”Derby della lanterna”, meci cu miză doar pentru trupa lui Giampaolo, încă implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană.

În Anglia avem super-confruntarea orașului Manchester. Întâlnirea nu pică, însă, intr-un moment foarte bun pentru City. Guardiola este nevoit să-și menajeze o bună parte dintre titulari, înaintea returului cu Liverpool din sferturile Ligii Campionilor, în care Aguero & co. sunt hotărâți să răstoarne eșecul cu 0-3 de pe Anfield. Tot astăzi, în etapa a 33-a de Premier League, Liverpool va fi implicată în ”Merseyside derby”, clasica întâlnire directă cu rivala locală Everton. Pentru acest joc am pregătit o cotă de 1.75!

Avem pronosticuri și pentru jocuri din primele eșaloane ale Belgiei, Olandei sau Germaniei, trecem și prin Franța, unde investim, la cota 1.64, pe cel puțin o reușită a lui Nantes în Principat și nu uităm de La Liga. Mizăm pe goluri în Celta Vigo – Sevilla și pe un succes clar al Barcelonei, acasă, cu Leganes. După victoria fără emoții cu Roma, 4-1 pe Camp Nou, catalanii vor arunca în luptă, contra locului 14 din Spania, garnitura standard, un argument solid în favoarea pronosticului selectat.

În final, așa cum trebuie, revenim în Liga 1. Cu un moral ceva mai bun după succesul bifat marți, la Botoșani, Dinamo este pregătită de nou rezultat pozitiv. Adversara de astăzi a ”câinilor”, Concordia, este, însă, o echipa bătăioasă și destul de solidă la finalizare. Pariem pe goluri la duelul din Ștefan cel Mare, dar ne luăm și măsuri de precauție.

BENEVENTO – JUVENTUS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.60

AS ROMA – FIORENTINA PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.45

SAMPDORIA – GENOA PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.34

MANCHESTER CITY – MANCHESTER UNITED GG COTA 1.80

LEICESTER – NEWCASTLE GOL NEWCASTLE COTA 1.50

EVERTON – LIVERPOOL AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.75

AZ ALKMAAR – PSV GG COTA 1.44

GENK – ST. LIEGE X2 COTA 1.62

SPARTA ROTTERDAM – VENLO 1 CU HA (0) COTA 1.64

HAMBURG – SCHALKE 2+ COTA 1.45

AS MONACO – NANTES GOL NANTES COTA 1.64

ALAVES – GETAFE SUB 2.5 GOLURI COTA 1.50

CELTA VIGO – SEVILLA 2-4 GOLURI COTA 1.50

BARCELONA – LEGANES 1 HA (-1.5) COTA 1.45

DINAMO – CONCORDIA CHIAJNA PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.42