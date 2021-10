Patrizia Paglieri a dat lovitura după Asia Express. Ce prețuri are la restaurantul ei din București

Patrizia Paglieri a dat lovitura după participarea la Asia Express. Fostul jurat de la „Masterchef” a mărit tariful la restaurantul pe care îl deține în București.

Patrizia Paglieri și-a deschis un restaurant cu circuit închis imediat după participarea la Masterchef România. Cunoscutul Chef a menționat că nu multă lume știe despre acest restaurant, dorindu-și să-și selecteze clientela.

„Sunt din ’93 în România, dar nu sunt cunoscută pentru că am avut un business cu o clientelă foarte restrânsă, de top, pe circuit închis 80%. Am avut restaurant cu produse premium şi n-am avut nevoie de publicitate”, povestea chef Patrizia, într-un interviu pentru restograf.ro.

De asemenea, acum cu participarea la Asia Express, aceasta a trecut la următorul nivel, mărind prețurile din meniu. Desigur, multe dintre ele se aseamănă cu sumele găsite în alte meniuri din localuri diverse aflate în Capitală.

Restaurantul deținut de Patrizia este cu specific italian și este situat pe Calea 13 Septembrie din București. Iată câteva dintre preparatele sale:

Burger cu carne de vită Angus – 39 de lei

Porție de cartofi – 10 lei

Pizza (diverse sortimente) – între 24 și 49 de lei

Supă cremă de ciuperci și hribi – 22 de lei

Supă de fructe de mare și somon – 69 de lei

Paste (diverse sortimente) – între 25 și 30 de lei

Fructe de mare (creveți, somon la grătar, lup de mare, midii în vin alb – între 37 și 69 de lei

La sfârșitul concursului de la Antena 1, Patrizia și fiul ei au investit într-o nouă afacere. Aceștia au dat drumul la delivery, după ce au făcut câteva renovări.

„Abia am terminat de renovat bucătăria de restaurant și am dat drumul la delivery. Sunt foarte obosită. A durat 3 săptămâni, am avut cumpărată aparatura și am schimbat gresia, am dat 6.000 de euro. Mă ajută Francesco, am dat drumul la mâncare, lumea zicea că m-a așteptat multă vreme.

Fac meniu mixt, fac paste, meniu italienesc, de-ale mele, cu ierburi aromatice. Dar meniul este mult mai mic ca la restaurant, nu-l am decât pe fiul meu. El e cel mai bun ajutor, pentru că face cu suflet, pentru casă. Vă aștept la Arromi, nume care vine de la iarba aromatică pe care o folosesc în mâncare”, a declarat Patrizia pentru Click.ro.

Patrizia Paglieri a decis să vină în România în anul 1993, moment în care și-a luat viața în piept și l-a crescut pe fiul său departe de locurile natale. În tot acest timp a reușit să vină în privirile românilor în emisiunea ‘Masterchef’, acolo unde a fost jurat.